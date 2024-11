El juvenil Pedro Bouzada desata la euforia en el minuto 95

Un gol del juvenil Pedro Bouzada en el minuto 95 desató la euforia arlequinada en Barbadás, donde el Arosa se impuso 1-2 al equipo local y prolonga su espectacular dinámica de resultados al contabilizar 16 puntos de los últimos 18 en juego, por lo que ya es cuarto a sólo cuatro puntos del líderato que sigue manteniendo el Estradense. Al equipo de Míchel Alonso le tocó remontar en Os Carrís, donde estuvo arropado por casi un centenar de aficionados de Vilagarcía, que no dejaron de animar en ningún momento con la Peña Escuadra Arlequinada a la cabeza y se llevaron otra alegría a domicilio, la cuarta consecutiva.

La afición del Aroa tiñó de arlequinado el campo de Os Carrís



Ante baja de Romay, Michel Alonso retrasó la posición de Rivera a la mediapunta e introdujo arriba a Álex Compa, para tratar de aprovechar su juego de espaldas en un partido que se presumía de mucho fútbol directo. Y así fue desde el primer momento.

El Barbadás se sintió más cómodo y consiguió que en la primera parte se jugase más en el campo del Arosa, que cuando bajó el balón y le dio amplitud en un campo corto a lo largo pero no a lo ancho, vio que podía hacerle mucho daño a su rival. El problema que tuvo el equipo visitante es que lo hizo en muy pocas veces en la primera parte. La primera vez fue a los cuatro minutos. Recibió en la izquierda Martín Diz, se fue con un túnel del lateral Mario Fariña y condujo en diagonal para sacarse un disparo desde la frontal que envió a córner el portero Borja Atanes. En el saque de esquina el Arosa tuvo otra. Concheiro envió al segundo palo donde atacó el espacio Javi Rey, que cabeceó algo forzado por encima del larguero con un compañero a su lado completamente sólo.

Rivera y Toño pugnan por el balón en una acción del partido / La Región



El Barbadás perdió por lesión a los diez minutos al lateral izquierdo Dani Cunha. En su lugar entró Marcelo, que midió mal en un balón diagonal de Samu sobre Iñaki, la acción acabó en córner pero evidenció las carencias en banda a nivel defensivo de los locales, plagados de bajas.



El partido entró en una fase de balones largos y aéreos, en la que el Barbadás no sólo no se sintió sometido, sino que empezó a crecer en el partido. En el veinte dio su primer aviso. Fue en un centro peligroso de Isma desde la izquierda a pierna cambiada. Álex Vila envió con problemas a córner. El partido se jugaba más en el campo del Arosa, lo que daba lugar a situaciones de balón parado a favor de los locales, como saques de banda y córners. Fue así como llegó el 1-0. En un saque de esquina al punto de penalti que atacó Ribao, conectando un gran remate picado de cabeza y con Luis Castro por el suelo. Un muy buen gol.



Tras el 1-0 siguió mejor el Barbadás, ya que al Arosa le costaba tomar el control del balón y empujar hacia su campo a los locales. Pero en el 38, en otro buen balón diagonal buscando la banda derecha, nació el gol del empate. En una jugada de saque de banda. El balón fue al área, donde Álex Comparada de espaldas maniobró bien y dejó de cara en la frontal para Iñaki, que se sacó un zurdado potente abajo con el que batió a Atanes. El Arosa ya había hecho lo más difícil y tenía toda la segunda parte para rematar la faena, aunque se empeñó en darle emoción hasta el final.

Los visitantes celebran el tanto del empate de Iñaki / Lucía Chazo - Arosa



En la reanudación, el equipo de Vilagarcía salió con la idea de echar el balón al piso y dominar, buscando de nuevo balones diagonales para abrir el dispositivo defensivo ourensano por fuera. Pero el juego se volvió a nivelar.



Martín Diz pasó a la derecha e Iñaki en la izquierda. A los veinte minutos de la segunda parte Míchel retiró a Álex Compa y dio entrada a Mario, que se situó de lateral derecho. Torrado adelantó su posición, Diz volvió a la izquierda, mientras que Rivera se situó en punta con Iñaki por detrás. Tras los cambios Arosa empezó a apretar. El propio Torrado estuvo cerca de marcar en un disparo que envió Atanes a córner.



Pero el partido se volvió a enfriar. No pasaba nada, sólo el tiempo que jugaba en contra de los visitantes, que no se conformaban con el punto. A falta de trece minutos entraron Pereira y Noel por Torrado e Iñaki. Mejoró el Arosa por la movilidad de ambos. Y tuvo llegadas. El Barbadás siguió buscando cazar una contra. Edu enganchó un disparo desde treinta metros que obligó a Vila a enviar a córner. Gabi dio otro aviso para el Barbadás al cabecear un centro desde la derecha a las manos de Vila tras una segunda acción en ese saque de esquina.

Torrado, uno de los integrantes de la Peña Escudra Arlequinada, en acción en la grada / La Región



El partido se abrió algo más en los últimos minutos. En el 87 fue el Barbadás el que tuvo la ocasión para ganar. Fer remató dentro del área y Vila sacó una gran mano abajo. En la acción siguiente, Martín Diz ganó línea de fondo y la puso atrás, pero se le fue alto el control a Noel y su remate lo taponó un defensa.



En el minuto 91 Míchel dio entrada a Óscar Varela y al juvenil Pedro Bouzada, que debutaba en liga. El joven vilagarciano no pudo tener un mejor estreno con el primer equipo. En el minuto 95 corrió un balón por la izquierda, se lo llevó con fe y dentro del área en carrera remató con la pierna derecha para marcar con un remate abajo, desatando la euforia en la grada entre la afición visitante. Entre ellos sus padres y su abuelo Fermín. Un desenlace que recompensó el desplazamiento a Ourense.

Ficha técnica:

Barbadás: Borja Atanes, Dani Cunha (Marcelo, min. 11) (Brais, min. 68)), Corzo, Ribao, Mario Fariña, Pablo Rubio, Esteban (Fernando, min. 68), Toño (Alberto, min. 87), Edu, Gabi (Carlos, min. 86) y Mario.

Arosa SC: Álex Vila, Torrado (Javi Pereira, min. 77), Pacheco, Samu Santos, Luis Castro, Javi Rey, Concheiro (Óscar Varela, min. 91), Iñaki (Noel, min. 77), Rivera (Pedro Bouzada, min. 91), Martín Diz y Álex Compa (Mario, mn. 63).

Goles: 1-0 Ribao (min. 21); 1-1 Iñaki (min. 38); 1-2 Pedro Bouzada (min. 95).

Árbitro: Carlos Martínez, asistido por Fragueiro y Taboas. Amarilla a Pablo Rubio, Ribao, Edu y Pablo Corzo por los locales.

Míchel Alonso: "Cuando llegan así las victorias en un campo tan complicado la alegría es un poco mayor”

“Cuando llegan así las victorias en un campo tan complicado la alegría es un poco mayor”, dijo Míchel Alonso al final del partido. “Los que salen del banco son parte importante del partido y estamos muy felices por el gol de Pedro”, apuntó sobre el canterano, que en su segundo año juvenil se estrenó en Tercera RFEF y fue protagonista.

Sobre el desarrollo del juego, el técnico explicó que “por como es este campo y lo que plantea el Barbadás es complicado salir de este juego. Es un campo de dimensiones reducidas, el balón está mucho en las áreas y se hace difícil dominar de todo el juego. Pienso que fue el partido que esperábamos por nuestra parte. Sabíamos que iba a haber muchos segundos balones y queríamos ganar esos balones y jugar por fuera. Creo que por ahí hicimos daño con Martín, Iñaki, Pereira y Pedro al final”.

El entrenador destaca la buena racha del equipo. “Después de las tres primeras jornadas, somos el mejor equipo a partir de ahí. Estamos muy contentos porque el equipo está compitiendo muy bien”, concluyó el técnico arlequinado.

Pedro Bouzada: "Es lo que deseas desde niño"