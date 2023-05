El kenpo arousano arrasa en el Mundial celebrado en Portugal

Espectacular resultado de los representantes arousanos en el Campeonato del Mundo de Kenpo celebrado en la localidad portuguesa de Caldas de Rainha. Más de una veintena de deportistas de los clubes de Kenpo Vilagarcía, A Pobra y Barbanza formaron parte de la numerosa expedición de la selección española , contribuyendo de forma destacada a los éxtos de la expedición.



Pedro Muñoz Fole fue designado como el mejor competidor masculino de este “19th world kempo championship”. El vilagarciano volvió a cosechar un gran botín de preseas al colgarse el oro en semikenpo sénior en menos de 75 kilos, las platas en kata y en kobudo, y el bronce en submission sénior menos de 75 kilos. Además del bronce en kata sénior por equipos junto a Ricardo Lages y Ricardo Ramos. El isleño también regresa del Mundial con una colección de medallas. Ricardo Ramos fue oro en kata sénior, oro en kobudo, oro en defensa personal junto a Juan Manuel Pérez (Kenpo Barbanza) y kata en defensa personal junto a Irene Castro. Esta última sumó más éxitos para el Club Kenpo Vilagarcía con su plata en defensa personal junto Martín Pintos y el bronce en semikenpo sénior menos de 65 kilos. Pintos fue plata en defensa personal júnior junto a Juan Rodríguez, oro junto al cadete Damián Murga, plata en semikenpo júnior, plata en fullkenpo júnior menos de 80 kilos y bronce en bronce en submission sub 21 menos de 75 kilos.



Además Sócrates Agudo se proclamó campeón del mundo en Fullkenpo sub 21 menos de 90 kilos, y Pablo Muñoz Fole fue bronce en semikenpo sénior. Irene Castro, Ricardo Ramos, Ricardo Lages y Juan Manuel Pérez se colgaron el oro en defensa personal.



Por cuarto año consecutivo, España revalidó el título mundial de kenpo tradicional y acabó segundo en la clasificación general por países de entre 62 selecciones. En ello tuvo mucho que ver también el Kenpo A Pobra. Adrián Pego fue oro en kata sub 21 y bronce en submission sub 21 menos de 70 kilos. Paula Ouviña fue plata en kata sub 21, bronce en semikenpo menos de 60 kilos, plata en submission y en fullkenpo menos de 60 kilos. Andrea Davila se colgó el oro en kobudo júnior. Juan Vicente fue plara en semikenpo y en el fullkenpo júnior. Mirella Martínez fue oro en kata y en kobudo, y plata en semikenpo sub 21. Álex Pérez, plata en semikenpo sénior y Maikon Gustavo, oro en submission menos de 85 kilos.



Por lo que respecta al Kenpo Barbanza, Iván Parada volvió a exhibirse en un Mundial en categoría master. Fue oro en kata, en kata por equipos y en semikenpo, y plata en semikenpo menos de 89 kilos y en fullkenpo memnos de 80 kilos. Marta Teira se colgó el oro en kobudo juvenil y las platas en kata y semikenpo. Por último, Juan Manuel Pérez fue oro en defensa personal junto a Ricardo Ramos.