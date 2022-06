El Kenpo Vilagarcía Calmear se exhibe en la Copa de España

Alovera (Guadalajara) fue el escenario de la Copa de España de Kenpo, en la que el Club Kenpo Vilagarcía Calmear se volvió a mostrar como el mejor club nacional de la modalidad. Desplazó a 11 deportistas junto a Mario Hermo, que ejerció de árbitro nacional, y los resultados fueron excelentes con una amplia cosecha de medallas.

Irene Castro Núñez fue oro en defensa personal Sub 21 y sénior mixto, además de plata en kata sénior y kobudo sénior. Pedro Muñoz Fole logró el oro en kata sénior y plata en kobudo sénior. Ricardo Ramos Suárez fue oro en kobudo sénior y oro en defensa personal sub 21 y sénior mixto, además de bronce en kata sénior. Ricardo Lages Crespo fue plata en kata sénior y bronce en kobudo sénior. Sócrates Agudo Torrado se colgó oros en kata sub 21 y kobudo sub 21.

Sergio Alba Vázquez fue campeón en kata júnior y en defensa personal cadete, además de en júnior mixto. Juan Rodríguez Alcalde fue oro en defensa personal cadete y júnior mixto, y fue plata en kata júnior y bronce en kobudo júnior. Candela Panadero Dios fue bronce en kata júnior. Martín Pintos Gutiérrez logró la plara en defensa personal juvenil y cadete mixto. Damián Murga Loroño fue plata en defensa personal juvenil y cadete mixto. Además Grace Pérez Osorio se quedó muy cerca de las medallas en su debut en una competición nacional. Por comunidades, Galicia acabó primera, muy destacada en el medallero.