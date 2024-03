El kenpoca campeón del mundo que se hace hueco en el arbitraje

Pedro Muñoz parece no tener techo en el mundo del deporte. El campeón del Mundo de Kenpo también se hace un hueco en el arbitraje, concretamente en el baloncesto, un deporte que empezó a practicar a los 14 años, y que tuvo que dejar cuando recibió la llamada de la selección española de kenpo. “Me gustan todos los deportes, me gusta el surf, el fútbol, el baloncesto...intento tocar un poco todos los que pueda”, comenta Muñoz.



“Cuando empecé la carrera, con 18 años, ya había dejado el baloncesto, y es cierto que quería seguir vinculado de alguna manera. Me incitaron a comenzar a arbitrar para ganar un poco de dinero y así empezó todo”, cuenta. En definitiva, una vida por y para el deporte, ya que actualmente no solo lleva el kenpo a lo más alto ni solo arbitra, si no que también es preparador físico en las bases de baloncesto, una tarea que lleva a cabo en A Coruña.

Sin duda, son muchas las actividades relacionadas con el deporte que el vilagarciano desarrolla en su día a día. “A mi si me gustaría crecer en el mundo del arbitraje, pero estoy también con la doctoración física y, por supuesto, el kenpo. No sé por donde voy a tirar”, comenta. Muñoz tuvo la oportunidad de ser uno de los árbitros del Memorial Miguel Ángel González Estévez. “Tuvimos una jornada técnica arbitral, en cada partido estaba con nosotros un técnico de la Federación. Es una manera de hacernos un seguimiento”. Como arbitro, Pedro Muñoz trata de “formar y educar para que aprendan la normativa”. Además, resalta que “trata de ser comunicativo”, ya que empatiza con los jugadores al haberse visto en la misma situación.

El departamento



En cuanto al mundo del kenpo, en el que las aguas estaban más que revueltas después de que el vilagarciano tomase la iniciativa de exponer las injusticias a las que se sometía a los deportistas, Muñoz vuelve a tener esperanza. “Días después de que saltara la noticia, muchos deportistas empezaron a hablar. Todo llevó a que el director del departamento presentara su dimisión. Ahora en los próximos meses hay elecciones y todo mejorará”.