El larguero y un penalti no señalado impiden la victoria del Portonovo

El Portonovo sumó un punto en el campo de A Queixeira, que estaba impracticable, ante el Atlético Arnoia en un partido en el que tuvo dos acciones para ganar en la segunda parte. Con bajas y en un terreno de juego embarrado en el que no se podía combinar, el Portonovo se parapetó bien a nivel defensivo en una primera parte sin ocasiones.

Ya en la segunda el equipo de José Vecoña tuvo las mejores ocasiones. Primero en un mano a mano de Hugo Soto, que no pudo aprovechar tras regatear al portero. Después en una jugada de Gregor que acabó rematando contra el larguero Dani Abalo, prácticamente a puerta vacía pero después de que el balón le diese un mal bote dada la irregularidad del campo. Y ya en los minutos finales llegó la acción polémica del duelo, en un penalti bastante claro cometido sobre Dani Abalo. “Todos se quedaron parados porque la jugada no admitía dudas”, relata José Vecoña. “Todavía no sé por qué no se señaló este penalti”. El empate dejó un mal sabor de boca a los visitantes.