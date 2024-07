El lateral Mario García llega al Arosa como último fichaje para la zaga

El Arosa SC no incorporará a más jugadores en la zona defensiva. Tras hacer oficial la llegada de Mario García, lateral derecho, al conjunto, Dani Abalo da por cerrada la defensa “salvo que aparezca una oportunidad que no se pueda rechazar”.



El joven de 24 años aterriza en A Lomba procedente del Coruxo, equipo de Segunda RFEF, por lo que cuenta con experiencia suficiente para aportar la calidad y talento que busca el equipo vilagarciano para conseguir el ascenso. El defensa se formó en las categorías inferiores del Val Miñor ,y estuvo también dos temporadas en las categorías inferiores del RC Celta. De allí, con 19 años, dio el salto al CD Choco de Tercera División, donde jugó tres temporadas. Asimismo, García consiguió con el CD Arenteiro el ascenso a Primera RFEF. “Estamos traballando duro para confeccionar a mellor plantilla. Hoxe presentamos a Mario, que esperamos que pelee co escudo para conseguir o obxetivo. É un xogador importante”, destaca Manolo Abalo.



Por otro lado, Dani Abalo define a Mario García como “un lateral derecho que puede jugar también en el perfil izquierdo, ofensivo, intenso y ganador de duelos”. “El año pasado jugó bastantes minutos en Segunda RFEF, y, para mi, hizo una gran temporada”, destaca el director deportivo. Asimismo, el nuevo defensor quiso agradecer al club su fichaje. “Gracias a todos por la confianza depositada en mi, tengo muchas ganas e ilusión de poder devolver al Arosa a donde se merece y estar juntos en Segunda RFEF”, afirma García.



“Después de pasar por Segunda RFEF, creo que puedo aportar algo de veteranía a pesar de mi edad. Desde atrás se forman los equipos ganadores. Estoy aquí porque desde la primera llamada me plantearon un proyecto muy bonito, también parte de culpa es de Romay, que fuimos compañeros en el Arenteiro”, destaca el futbolista. A pesar de que se sienta más cómodo jugando en la derecha, puede jugar en ambos perfiles, ya que no se siente incómodo en el lado izquierdo. “Hablé con Míchel y me planteó lo que quería de mi. La confianza que depositó en mi fue más que suficiente para fichar”, resalta.



“El Arosa tiene una afición muy bonita, arropan mucho a los jugadores y muestran mucho cariño. Creo que de lo que más puedo aprender es de la calidad humana que se muestra en A Lomba”, destaca el joven.

Plantilla de veinte



Por otro lado, después de que Dani Abalo confirmase que la defensa, salvo gran oportunidad, está cerrada, faltaría cerrar a un delantero. “Con el fichaje de Mario y el del portero, que ya está fichado, ya somos una plantilla de 18, entonces, faltaría por firmar a un delantero y la última ficha sería para esa oportunidad que nos pueda llegar en el mercado. Agarrar a un delantero siempre es más complicado”, comenta.

El campo



Por otro lado, el césped de A Lomba continúa sufiendo distintos arreglos para el partido amistoso que disputará el Celta de Vigo en Vilagarcía frente al Vizela portugués. Distintos efectivos del club, Deputación, y el presidente de la Fundación Municipal de Deportes, Carlos Coira, acudieron a conocer el estado del campo después de que se le haya echado arena. Desde el concello aseguran estar haciendo todo tal y cómo les indica el club vigués.

El campo de A Lomba ya tiene arena | Mónica Ferreirós



“Nos exigen que tengamos todo controlado. Es un partido con muchos gastos pero no debemos cometer errores”, comenta Manolo Abalo. “Esperamos que en estos 15 días que faltan el campo esté en perfectas condiciones. Confiamos en que desde el concello se comprometan para que todo esté perfecto y que podamos tener un buen escenario”.