Lauti de León: "Necesito tener minutos y ver si puedo llegar a Primera División"

Lautaro de León, más conocido como Lauti, es una de las grandes promesas del mundo del fútbol. Nacido en Montevideo, Uruguay, y afincado en Portonovo, Lauti deslumbró con el Celta de Vigo, lo que levantó el interés de clubes de la Liga Hypermotion. Tras pasar por el Cartagena, el delantero continúa su prometedora carrera en las filas del Club Deportivo Mirandés, en el que se encuentra cedido por el Celta hasta final de temporada.

¿Cómo fue abandonar Galicia por primera vez en esta campaña?

Los que somos de allí, nos cuesta un poco dejar la tierriña. Fue un aprendizaje, al final, yo quería dar el paso a Segunda, al fútbol profesional, y lo tuve claro desde que me surgió la oportunidad, lo hice sin miedo. Obviamente echo de menos Galicia, es complicado salir de casa siempre. Salir fue aprendizaje tras aprendizaje, los momentos duros que tuve que vivir me reforzó mucho.

¿Cómo fue su estancia en Cartagena?

Corta pero intensa. Al final era un gran club con grandes jugadores, con experiencia en la categoría. Me costó arrancar, pero no salió como quería y como imagino que querría el club. Estoy muy agradecido al Cartagena, y ojalá se puedan salvar ellos también.

¿Piensa que le ayudó a crecer como futbolista?

Sí. En parte, esos momentos no tan buenos, de no jugar, de estar fuera de casa...tienes que semana tras semana dar un paso adelante, y es complicado.

¿Qué diferencias más destacables observa entre Primera y Segunda División?

Primera es la élite del fútbol, al final tienes más tiempo para pensar. Segunda es más trabajosa, es muy exigente desde el minuto uno, son 42 jornadas con partidos complicados en todos los escenarios. Es una liga muy apretada, que es bonita de ver para el espectador.

¿Cómo se forjó su llegada al Mirandés?

Fue todo bastante rápido. Se les lesionó el delantero, yo conozco al director deportivo de aquí y también conocía a Barcia, que es muy amigo mio. Lo dejé en manos de mis repres y fue una salida que vimos con buenos ojos.

Lauti de León en su presentación con el conjunto de Anduva | CD Mirandés

¿Qué buscaba cuando fichó por el Mirandés?

Más minutos. Es un club que apuesta por gente joven, trabajadora, con calidad, y creo que coincidía con mis cualidades. Buscaba intentar dejar una buena imagen y terminar bien este año.

Se estrena como titular y marca un golazo que hace que todo el mundo hable de Lauti, ¿cómo es el trabajo diario para conseguir buenos resultados?

Para un delantero el gol es la mayoría. La presión que siempre nos metemos los delanteros no se quiso dar. Al final, en el momento que tenía la cabeza más ligera de carga se dio ese gol, que me dio una cierta tranquilidad, y ojalá sea el principio de muchos.

¿Qué cree que le está aportando el equipo? ¿Cómo ve el reto de la permanencia?

Aprendizaje. Estoy intentando trabajar y hacer lo que depende mi. Si yo trabajo para mi voy a mejorar a mi compañero de al lado. Intentar jugar los máximos minutos posibles y generar goles y buenas sensaciones. La permanencia es complicada, pero el equipo está trabajando, dependemos de nosotros, vamos a hacer buenas actuaciones y conseguir el objetivo.

¿Es Lauti de León una persona de retos?

Sí, me considero una persona trabajadora. Al final, cuanto más trabajas, más preparado estás para esos retos. Soy una persona que dejo todo de mi para que se pueda dar.

¿Cuál ha sido su mayor reto hasta ahora?

La estabilidad emocional. Para los momentos complicados es cuando se ve la casta de una persona. El reto para mi este año fue el aprendizaje de estar fuera de casa y de medirme en Segunda División. Me considero un afortunado por la oportunidad.

El Mirandés me está aportando aprendizaje, apuestan por gente joven y trabajadora

Le definen como “uno de los futbolistas más prometedores de la cantera del Celta”, ¿dónde cree que reside la clave de esta afirmación?

En el trabajo. Quien me conoce sabe que soy una persona muy trabajadora, nunca me rindo. Siempre está bien escuchar lo bueno de uno.

Mi sueño es ir con la Selección de Uruguay, además de jugar en Primera División

¿Cómo cree que ha cambiado futbolisticamente en este tiempo?

Creo que ya no soy tan desesperado por tocar el balón. A veces el delantero no puede tocar tanto balón como me gustaría y creo que lo estoy intentando mejorar para llegar a hacerlo bien en el fútbol profesional.

¿Qué significa para usted el Mirandés?

Es un vestuario que se adapta más a mi, al final, tengo más cerca mi casa también. En lo emocional me está ayudando por tener mi casa más cerca.

¿Le gustaría seguir en el Mirandés?

Ya se verá qué pasa conmigo. Necesito ganar confianza y hacerlo bien.

El portonovés juega como delantero centro | CD Mirandés

Está cedido hasta final de temporada, ¿qué espera de su futuro?

Todo tiene unos pasos, me hace falta un año en Segunda. Necesito disfrutar del fútbol, sentirme importante, tener minutos, y a partir de ahí se verá si puedo llegar a Primera División algún día. Ojalá que sí.

¿Qué sueño quiere cumplir sí o sí?

Jugar con la Selección Uruguaya. Es algo que tengo en mente, además de jugar en Primera División.

¿Qué le diría al Lauti que empezó a jugar al fútbol?

Que disfrute cada momento. Si tu trabajas y haces todo para llegar, siempre lo digo, a las personas que trabajan y no se rinden le van a llegar cosas buenas, y tienes que estar preparado. Antes era más prisas, pero todo acaba llegando.