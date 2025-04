Lemos prepara la artillería para el derbi en Barraña

El Arosa SC visita hoy a las 17:45 horas al CD Boiro. Segundo partido y segundo derbi consecutivo de José Luis Lemos en el banquillo arlequinado, que buscará la primera victoria de esta nueva era tras el batacazo de la pasada semana en A Lomba ante el Villalonga FC.

Los de Lemos están ahora mismo a cinco puntos de una plaza de play-off en la que cada vez se afianza más el Alondras. Volver a la quinta posición se convierte ahora en todo un reto para un equipo que aspiraba a mucho más.



“El trabajo de esta semana fue súper intenso, intentando conseguir que los futbolistas entiendas conceptos y cómo a mí me gusta jugar y lo que quiero. Hay mucho trabajo y muy poco tiempo pero es lo que hay”, afirma Lemos.

Lemos durante el entrenamiento | Mónica Ferreirós

“Queríamos recortar puntos con el Alondras la semana pasada y pasó todo lo contrario, sobre todo por nosotros. Fueron horas complicadas, pero quedan 21 puntos por delante y esto puede dar muchas vueltas siempre y cuando nosotros sumemos de tres”, recalca el técnico.

El trabajo con los jugadores va más allá de la parte física y técnica, y es que también juega un importante papel la parte mental, concienciando a los deportistas de que no hay tiempo para más errores. “Creo que hay que concienciarlos de que lo inmediato es importantísimo y que hay que empezar a sumar de tres para que la pelea por entrar en play-off siga hasta el final de la liga”, señala Lemos.

“Si no entendemos, viendo los últimos resultados precisamente contra equipos que no estaban bien en la clasificación, que podemos pinchar con cualquiera, no sé qué más necesitamos. La liga suele ser igualada, pero si no estás bien se iguala todavía más, porque cualquier rival que esté en un mejor momento te puede ganar. Tenemos que ser conscientes de eso. Los palos sirven para ver que si no rindes a tope no vas a poder competir”, recalca.



Una batalla en la que tendrán que demostrar por qué se les considera una de las mejores plantillas de Tercera RFEF, con solo siete balas para conseguir, al menos, luchar en play-off. Ante el Boiro vivirán su segundo derbi en dos semanas, algo que, en vista de la situación que atraviesan, no aumenta la presión.

Entrenamiento | Mónica Ferreirós

“Tal y como estamos creo que es igual que sea un derbi o que no lo sea. Para nosotros no hay muchos más resultados positivos que ganar, ni siquiera contemplamos el empate. Coincide que es un partido casi entre vecinos, pero lo importante es ganar, da igual a quién tengamos enfrente”, dice Lemos.



Su próximo rival regresa a Barraña con una dinámica positiva, a pesar de haberse dejado dos puntos en Arteixo la pasada semana, y es que lois boirenses han afianzado su labor defensiva, encajando cada vez menos.

“En este tipo de partidos de parte final de la liga, con todo lo que hay en juego, es muy importante tener personalidad y ser un equipo reconocible. Respetando muchísimo a un rival mejorado, pero lo importante somos nosotros y rendir mucho mejor de lo que lo estamos haciendo”, insiste el técnico arlequinado.



Si por algo se caracteriza Barraña es por hacer los partidos muy pesados en los que el rival sufra, como ya se vio ante el líder, la UD Ourense. El estado del campo también se vio mejor en las últimas semanas, por lo que ambos equipos esperan que no haya problema.

Asimismo, el técnico se espera un partido “intenso, ante un equipo con dos puntas con mucha movilidad, que transita con verticalidad enseguida para asaltar la portería rival”. “Creo que se van a organizar bien sin balón, son un equipo agresivo”, concluye Lemos.