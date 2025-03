Lemos: “Vengo para catorce partidos, soy optimista y ese es mi objetivo”

Jose Luis Lemos está de vuelta en los banquillos. Esta mañana dirigió su primera sesión de entrenamiento con el Arosa, antes de ser presentado oficialmente en A Lomba al lado del presidente Manolo Abalo y del director deportivo Dani Abalo. “Es triste cambiar de entrenador, sobre todo cuando son buenas personas, pero fútbol es fútbol”, empezó diciendo el mandatario. “Vamos a dar el mando a Jose Luis, a ver si somos capaces de conseguir el objetivo”. En la misma línea, Dani explicó que “no es fácil este cambio por Perú, una persona a la que estamos muy agradecidos por todo lo que hizo, nos hizo un favor enorme”.



El director deportivo relató que fue la semana pasada a raíz de la derrota ante el Barbadás cuando el club empezó a barajar la opción de hacer el cambio, aunque no fue hasta este lunes cuando se reunieron con Lemos. “Perú estaba informado de todo. Salió la oportunidad de un entrenador como Lemos, con mucha experiencia y una trayectoria increíble y creemos que puede sacar todo lo que tienen dentro estos jugadores”.



En su primera intervención, el nuevo entrenador arlequinado tuvo palabras de cariño y agradecimiento hacia el propio Perú y Míchel Alonso, sus antecesores en el cargo. “Me gustaría acordarme de ellos porque yo también pasé por este sinsabor que tiene el ser entrenador”. Lemos explicó que pudo hablar con Perú y que incluso propuso que siguiese en su cuerpo técnico, algo que no fue posible por razones laborales. “Conmigo se mostró muy colaborativo, creo que es un hombre de club y es importante tenerlo”. Lemos agradeció el esfuerzo de los dos anteriores inquilinos del banquillo. “Ahora me toca a mí porque algo no está funcionando del todo bien. Asumo este reto que a nivel personal me resulta muy atractivo”.

Lemos posa con la camiseta arlequinada junto a Manolo Abalo y Moncho García sobre un mejorado césped de A Lomba / Mónica Ferreirós



El santiagués hace una apuesta grande, ya que firma sólo hasta final de temporada, a la que en principio le quedan ocho partidos de liga regular. “Vengo para catorce partidos, soy optimista y ese es mi objetivo”, dijo en referencia a poder clasificar al equipo para el play-off y jugar las tres eliminatorias de ascenso. Y es que llega muy motivado y con máxima ambición. “Hay que dar el primer paso este domingo, después pensaremos en el siguiente. Si los pasitos que vamos dando son buenos, la gran noticia será que seguiremos compitiendo cuando acabe la liga y, a partir de ahí, iremos hasta que nos tengan que echar a la fuerza”.



Al ex del Bergantiños le gusta la plantilla. “Hay calidad y muy buenos futbolistas para la categoría, pero sólo con eso a veces no llega. Creo que hay mimbres suficientes para que salgan mejor las cosas”. En su primera sesión, se encontró a los jugadores “a la expectativa y algo tristes al principio, como suele ocurrir cuando hay un cambio. Pero no hay que olvidar que vienen de ganar porque Perú deja el equipo con una victoria. Después en el entreno estaban con mucha actividad, ritmo y ganas de agradar, pero eso hay que manternerlo en el tiempo”.

Lemos durante su primera sesión esta mañana en el Jiménez / Mónica Ferreirós



Lemos llega al equipo que es el segundo máximo realizador de la liga (45 goles en 24 partidos), pero por contra es el que más encaja de entre los siete primeros (34 goles). “No se trata de poner el foco sólo en un aspecto, sino en lo general. Hay muchas cosas en las que me gustaría incidir pero no tengo mucho tiempo. Está claro que si este equipo deja la portería a cero o encaja menos, tiene potencial ofensivo para hacer daño y estará mucho más cerca de ganar los partidos. Pero eso a veces no es sólo cuestión de defender, sino de atacar mejor, de vigilar mejor, estar más concentrados, ser más agresivos...muchas cosas que habrá que tocar en poco tiempo”.

Lemos llega a Vilagarcía con el Arosa fuera de play-off y a falta de sólo ocho partidos, pero con una mentalidad positiva / Mónica Ferreirós



El nuevo técnico es consciente de la dimensión del Arosa en la categoría, al tratarse de un histórico, con exigencia y mucha afición. “Estoy encantadísimo de estar aquí porque sé como se vive el fútbol en Vilagarcía y la afición que tiene el Arosa. Siempre que vine como visitante me trataron bien y sé que se respira algo diferente en A Lomba y quería probarlo”.



Sin demasiado tiempo tras su aterrizaje, el domingo debuta en el derbi ante el Villalonga. “No podemos volvernos locos, incidiré en tres o cuatro cosas, sobre todo en lo mental, en ser muy positivos y confiar en uno mismo”.

Sorprendido por el buen estado del campo

Los trabajos realizados por el Concello de Vilagarcía el último mes sobre el campo de A Lomba han dado resultado. El terreno de juego ha mejorado de forma considerable en comparación a como estaba hace unos meses. El propio Jose Luis Lemos se llevó una “sorpresa agradable” cuando pisó el terreno de juego ayer por la mañana. El Arosa se jugará gran parte de sus opciones de clasificarse para la fase de ascenso en el estadio vilagarciano, donde disputará cinco de los ocho partidos que restan. El estado del campo y el apoyo de la afición son claves para el nuevo técnico, que recordó que en el último partido que estuvo en A Lomba como técnico se consumó el descenso del Arosa. Ahora llega para intentar devolverlo a Segunda RFEF.

El futuro de Perú

Manolo Abalo dijo que la idea del club es que David López “Perú” continúe en el Arosa. “No podemos perder a una persona como él. El trabajo que hizo y el que tiene que hacer aquí es importantísimo”, comentó el presidente, que se reunirá este viernes con el de Romai.



Abalo también dijo que cuando se marchó Míchel, el club no se planteó el fichaje de Lemos “porque en principio pensamos en otra gente y no salió. Perú era la opción más rápida, aunque a Lemos siempre lo tuvimos ahí. Ambos hablamos lo que teníamos que hablar de forma clara, nos miramos a la cara y creo que el Arosa está por encima de todo. Quiero que el Arosa tenga el mejor entrenador posible y creo que Lemos va a ser el que nos lleve arriba”.