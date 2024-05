“Levamos moito tempo intentando soñar e podemos facelo realidade”

“Estamos tranquilas e contentas por ter esta posibilidade, imos a disfrutar do partido”, así explica Cris Oreiro el sentir de la plantilla y el cuerpo técnico del Viajes InterRías FF para la histórica cita de mañana en San Pedro (11 horas) ante el Atlético Baleares, en la que está en juego la segunda plaza y el acceso al play-off de ascenso a Primera RFEF.



Oreiro reconoce que “se en xulio nos din que imos a chegar a o último partido con opcións de ser segundas ninguén o creía”. El equipo de Sanxenxo está a tres partidos de otro ascenso, pero sólo ganar mañaña le permitirá alargar este sueño.



“O Baleares é un equipo que ten catro dianteiras top na categoría, son diferenciais”, explica sobre el rival la coruñesa. Entre Gabi (19 tantos), Pomer (10), Karla (7), Mabel (6) “levan o 90 % dos goles do equipo, e viven para elas e xogan para elas teñan moitos balóns en área rival”.



Viajes InterRías FF y Atlético Baleares han mantenido un pulso por la segunda plaza durante toda la temporada. Son dos equipos de potencial y rendimiento similar, que además tienen otras similitudes, ya que las visitantes también juegan con tres centrales y carrileras y tienen mucha presencia ofensiva. “Vai a ser un partido igualado. Vanse a dar moitos duelos de un par un, sobre todo nas bandas e no centro do campo e moito vai a depender de quen está mellor”. Las locales pierden por sanción a Nere Lombardero, una jugadora importante y habitual en la medular. “Temos un plantel longo e é o momento no que outras xogadoras den un paso adiante”, explica Oreiro.



A las visitantes les vale el empate para conservar la segunda plaza, algo que genera dudas sobre el plan de partido del rival para Oreiro. “Non sei se van a vir a empatar porque xogamos en herba natural e non están acostumadas, teño dúbidas entre que nos apreten en saída de balón e se metan atrás porque seguro que miraron os partidos co Atlético de Madrid e Zaragoza”.



Se espera un ambientazo en San Pedro. Ayer ya había cuatrocientas invitaciones confirmadas. En ese escenario, Oreiro no tiene dudas de que su equipono se sentirá presionado, al contrario, como ya sucedió ante el Oviedo. “Espero que demos un paso adiante e estemos ben porque o equipo emocionalmente está ben. É o momento de dalo todo e disfrutar disto, sen presión e sabendo que as xogadoras están concentradas, contentas e dispostas a estar á altura. Levamos toda a temporada intentando soñar e temos a grandísima oportunidade de facelo realidade”. El Atlético Baleares llegará hoy a Sanxenxo. Se esperan también aficionados visitantes.