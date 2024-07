Lía llega cedida del Deportivo al Atlético Villalonga, que ya echó a rodar

El Atlético Villalonga echó ayer a rodar en la que será su tercera temporada consecutiva en Segunda RFEF. Con Edu González al frente, tras tomar el relevo de Cris Oreiro, el equipo de Sanxenxo que impulsó la empresa Viajes InterRías vuelve a contar con un equipo de garantías para afianzarse en la categoría.

Ayer la directiva que preside Enrique Rodríguez anunció el fichaje de la centrocampista Lía, que llega cedida del Deportivo Abanca, donde la temporada pasada en Primera RFEF disputó quince partidos. Con 102 partidos oficiales, la centrocampista es la quinta en el ranking histórico de encuentros jugados en el club coruñés, por detrás de Cris Martínez, Gaby, Iris y Peke. “Lía destaca pola súa calidade técnica na zona de creación, desborde, velocidade e a súa boa finalización nos metros finais, que axudarán a dar un salto de calidade e experiencia ao equipo”, explican desde el club.



Lía es la novena incorporación este temporada. Y es que por diversos motivos, han causado baja en el equipo de San Pedro Daniela, Ester, Jenny Corros, Laura Iglesias, Connie Cáliz, María Figueroa, Clo, Tati Barcia, Muñi y Alicia.



Carol Agulla, que regresa al club procedente del fútbol sala, inicia la lista de fichajes, en la que también figuran la defensa Helena Vives, procedente del Huesca, la portera Yamila Vergara (CD Tenerife), la defensa Ane Pérez “Puyi”, la centrocampista Claudia Cabezas, procedente del Real Madrid, la atacante Amanda Chaves, también del equipo blanco, la delantera Noa Díaz (ex del Oviedo), además de Paula Sanmartín.

En el capítulo de renovaciones, continúa la capitana Machado, así como Andrea Villadeamigo, Pañu, Patri Curbelo, Cuque, Goretti, Bita, Gomes, Lombardero, Lola, Mery, Sara García y Sara Couso.



La plantilla está prácticamente cerrada, aunque no descartan fichar a otra jugadora de ataque. En la primera sesión celebrada ayer las sensaciones fueron buenas. El equipo de Vilalonga jugará su primer partido de preparación el próximo sábado 3 agosto ante el Umia en el campo de O Revel. El Atlético Villalonga ya tiene cerrados todos los partidos de pretemporada, en los que también se medirá a Sporting de Gijón, As Celtas, Deportivo B, Cacereño y Real Oviedo. Edu González está acompañado en el cuerpo técnico por David Lázaro, que regresa al club, y por César Pazos.