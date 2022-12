El líder Lanzarote acaba con la imbatibilidad del Inelsa Asmubal en Coirón

El Asmubal perdió su primer partido de liga en casa al ceder el sábado ante el Lanzarote Puerto del Carmen, que demostró su condición de líder y se impuso por 32-46. No hubo opción para el equipo de Juan Costas ante un rival que jugó con un ritmo de otra categoría, moviendo el balón rápido y liderado por las paraguayas Fernanda Luján y Delyne Ester Leiva. La resistencia local duró veinte minutos, ya que al descanso las canarias ya tenían el partido muy encarrilado con el 17-23, fruto de su incisivo 5-1.



En la segunda parte se acentuó la superioridad visitante. El líder puso velocidad de crucero y disparó la ventaja a la decena (23-33). A partir de ahí el Asmubal ya asumió que tocaba ceder la imbatibilidad en Coirón. El técnico Juan Costas dio descanso a la brasileña Carolina Fajardo y el el últinmo tercio del partido fue un mero trámite. “Hicimos un partido pésimo en defensa, ellas nos pudieron, pero nosotros no tuvimos actitud defensiva”, lamenta el técnico local. “Éramos conscientes de que que no era un partido de nuestra liga, pero no podemos perder en la primera parte 16 balones, y acabar encajando 46 goles, que habla de que ellas son buenas, pero nosotros defendimos sin fe”. Sin tiempo para lamentaciones, el Inelsa Asmubal ya piensa en el partido entre semana en Gijón ante el segundo clasificado. Será mañana miércoles a las 21 horas, lo que obligará al Asmubal a deplazarse después de comer por motivos laborales, condicionando completamente el partido.