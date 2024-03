Las ligas autonómicas se detienen y dan paso estos días a la Copa Rías Baixas

Las ligas de Preferente, 1ª, 2ª y 3ª Autonómica se detienen esta Semana Santa, pero no el fútbol. A lo largo de los próximos días se disputa la eliminatoria de 1/16 de final de la segunda edición de la Copa Rías Baixas, que cobra una sustancial importancia esta temporada porque sirve de puerta de acceso a luchar por jugar la Copa del Rey 2024-2025.



Con el Atlético Cuntis y el Bueu ya clasificados para octavos de final, tras golear por 1-5 respectivamente a Cerponzóns y Catoira, son varias las eliminatorias que se resolverán estos días. En la noche de hoy martes el Vilagarcía recibe al Umia en el campo de Berdón a las 21:30 horas, y se juega el Deiro vs Soutomaior en Monte da Lomba (20:45 horas), mientras que para el miércoles están programados los duelos EFB Terra de Montes vs Villalonga (21:30 horas), Cotobade vs Moraña (21 horas), Marín vs Amanecer (21 horas) y Monteporreiro vs CJ Cambados (21 horas). El equipo de Pénjamo jugará también liga el domingo, puesto que recibirá en Burgáns en el aplazado al Atios.

El jueves se disputan las eliminatorias Cordeiro vs Caldas (16:30 horas), Sanxenxo vs Campolameiro (12 horas), Puente Arnelas vs Sport Team Estrada (18 horas), Cesantes vs Portonovo (12 horas) y Vea vs Céltiga (17 horas). Quedando pendientes de jugarse todavía los duelos entre Laro y San Adrián (día 3 abril), y Pontecaldelas y Ribadumia, que todavía no tiene una fecha definitiva. La siguiente eliminatoria, correspondiente a los octavos de final, está prevista para el miércoles 1 de mayo.

Derbi en O Revel

En la competición copera femenina, O Revel acoge el domingo (12 horas) el duelo de cuartos de final entre el Viajes InterRías B y el Atlético Arousana. Las otras eliminatorias son: Casablanca vs Valladares, Lóstrego B - Tomiño y Unión Guardesa -Mos B.