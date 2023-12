Llega a A Coruña el mejor ciclismo internacional con la primera etapa de O Gran Camiño 2024

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, el diputado de Deportes, Antonio Leira, y el concejal de Deportes de la ciudad de A Coruña, Manuel José Vázquez, participaron esta mañana en la presentación de la tercera edición de O Gran Camiño junto con el organizador de la carrera, Ezequiel Mosquera, y el exciclista profesional, Gonzalo Rabuñal, en la Torre de Hércules.



La torre herculina, Patrimonio Mundial de la Unesco, contará con un protagonismo especial, acogiendo la etapa inaugural de la edición del año 2024, que será una contrarreloj individual de 15 kilómetros con la que arrancará la carrera el 22 de febrero de 2024.



El presidente destacó “a Torre de Hércules como gran escenario desta gran volta, que seguro marabillará tanto a ciclistas como a espectadores nesta edición, como xa fixo o ano pasado a Praza do Obradoiro".



El dirigente apuntó que "O Gran Camiño é, en certo modo, a Volta Ciclista a Galicia que nunca debeu desaparecer” e subliñou “o gran escaparate que supón para Galicia, e en particular para a provincia da Coruña, unha proba ciclista destas dimensións, pola que xa pasaron grandes estrelas a nivel mundial como o dobre gañador do Tour de Francia, Jonas Vingegaard, ou unha das iconas do ciclismo español, como é Alejandro Valverde".



Formoso destacó "a gran cantidade de xente que trae a Galicia unha proba destas características, que mobiliza preto de 1.000 persoas entre equipos, corredores, auxiliares e medios de comunicación, e que proxecto a imaxe da Coruña a nivel internacional e repercute de xeito notable na economía de toda Galicia, especialmente no sector servizos”.

Por su parte el organidador de la carrera, Ezequiel Mosquera, quiso destacar la colaboración de la Diputación para poder llevar a cabo este evento, que ya sitúa a Galicia en el mapa mundial del ciclismo.



Segundo indicó Mosquera “nesta nova edición contaremos aínda con máis estrelas mundiais, traendo á cidade da Coruña a Champions League do ciclismo”.



La tercera edición de O Gran Camiño arrancará el 22 de febrero desde la ciudad de A Coruña con una contrarreloj de 15 kilómetros, y contará con otras tres etapas en las provincias de Ourense, Pontevedra y Lugo.



Para la celebración de la prueba ya está confirmada la presencia de dos equipos de la élite mundial, como son el Groupama Fdj y el Jumbo Visma Road, que cuenta en sus filas con corredores de renombre como el propio Jonas Vingegaard, Wout Van Aert o Sepp Kuss.

El año pasado contó con la presencia de 126 corredores de 25 nacionalidades diferentes, y equipos de renombre en el panorama internacional cómo Movistar, Astana, Cofidis o el Eolo Kometa, y otros equipos de gran tradición en España como Euskaltel Euskadi, Burgos BH o Caja Rural, que son un gran escaparate en el ciclismo español.

Gran escaparate a nivel turístico internacional

La celebración de esta prueba supone un gran impulso turístico a nivel internacional, con la puesta en valor de distintas localizaciones de interés.

Las cuatro provincias gallegas cuentan con escenarios de privilegio para la práctica de este deporte, que fomentan tanto la llegada de seguidores que vienen a nuestras tierras para ver la carrera, como futuras visitas que se generan a través de la televisión y de las redes sociales.



En la edición anterior la prueba fue vista por casi dos millones de espectadores entre los canales de Eurosport y la TVG, aumentando considerablemente el número de visualizaciones del año anterior.

Los países con mayor índice de audiencia son, España, Dinamarca, Portugal y Francia. Asimismo, el número total de impactos en redes sociales fue de casi 9 millones.



Estos números dan buena muestra del gran interés que generó esta prueba ciclista en el panorama nacional e internacional, que con el paso de las ediciones ve incrementada su expectación.