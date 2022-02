A Lomba como combustible

Por primera vez en su historia la Gimnástica Segoviana visita esta tarde al Arosa en A Lomba (19 horas). No es un partido más. Es el tercero para los locales en siete días ante otro rival directo en la pelea por la permanencia. El Arosa aventaja en 3 puntos a una Segoviana que no sabe lo que es ganar fuera de casa, pero que en la ida se impuso 2-0. Con dudas en su juego y en su capacidad defensiva, como mostró en los dos últimos partidos, y con el cansancio de una semana muy exigente, llega el Arosa a esta cita crucial. Una victoria sería dar un paso adelante hacia el objetivo. Y eso la afición lo sabe, por lo que hoy no fallará.



Dada la igualdad en la parte baja de la tabla, con hasta siete equipos en una abanico de solo 4 puntos (desde el Arosa décimo con 25 hasta la Llanera antepenúltima con 21), y dada la proyección de puntos necesarios a final de temporada para salvarse, que estaría en los 40, el equipo de Jorge Otero necesita ganar 5 de los 14 partidos que restan, y 8 de ellos serán en casa. A Lomba, por tanto, jugará un papel fundamental en el desenlace de esta temporada. Algo que también saben técnico y jugadores, que están seguros que el público hoy arropará y empujará al equipo en este delicado momento del calendario.



“Va a ser duro y difícil por los dos partidos que llevamos y el poco tiempo de descanso”, reconoce que Jorge Otero, que sabe que el esfuerzo extra que deben hacer los jugadores merece la pena por lo que hay en juego. “El premio es muy importante y no tengo dudas de que vamos a hacer ese esfuerzo ante un rival que intentará hacer un partido de alto y aprovechar las circunstancias”. Otero reconoce que el cansancio puede hacerse notar “a medida que avance el partido”, por lo que anuncia nuevos cambios en el once. El miércoles en O Espiñedo respecto al pasado domingo en Asturias hizo 3 variaciones. Alberto Martín ha intentado forzar para entrar en la lista, pero en el Arosa han optado por no correr riesgos y el jugador reaparecerá en Coruxo.



“Daremos descanso algunos jugadores que llevan ya dos partidos esta semana”, avisa Otero, que envía un mensaje claro a la plantilla y a la afición. “Tenemos que saber sufrir, nos va a costar, por eso es muy importante una vez más ayuda de la afición, los vamos a necesitar porque el equipo viene de hacer un esfuerzo tremendo”.



Del rival, Jorge Otero dice que “tiene muy buenos jugadores por dentro”, por lo que el Arosa deberá mejorar a nivel defensivo en el centro de la zaga y dominar su área, y seguir aprovechando en ataque las bandas que tantos réditos le están dando tanto a nivel de generar ocasiones y hacer goles.



Si el Arosa es capaz de sacar el partido de hoy adelante, igualará su inicio de liga con 7 puntos en los primeros cuatro partidos, y sobre todo podrá disfrutar de un pequeño colchón sobre la zona peligrosa y hacer camino hacia el objetivo de alcanzar la permanencia. El partido de esta tarde es una nueva oportunidad de tratar de dejar la portería a cero, algo que le está costando mucho a los arlequinados en los últimos meses.



El presidente del Arosa Manolo Abalo presentó ayer junto a responsables de la empresa Codisoil el acuerdo de colaboración mediante el cual “el mayor distribuidor de gasóleos Repsol de España”, que tiene su sede en Porriño y que realiza ventas a domicilio de gasóleo de calefacción, industrial y agrícola, y de automoción, se suma a la lista de patrocinadores privados del club en esta temporada en Segunda RFEF. Y lo hace además con una bonificación para todos los socios del Arosa, que disfrutarán de un descuento de dos céntimos por litro en sus pedidos de gasóleo de calefacción para domicilios. Así lo explicaron Alba Domínguez, responsable de marketing, y el vilagarciano José Ángel Eiras, director comercial de la empresa. Los socios ya pueden realizar los pedidos.