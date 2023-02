Lucía Rivas y Andrea Villadeamigo jugarán la Fase Oro con Galicia Sub 17 en Almería

La Federación Gallega de Fútbol dio a conocer la lista de convocadas para la Fase Oro y la Fase Plata del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub 15 y Sub 17 que se celebrará en Almería del 24 al 26 de febrero. Con la Sub 15 viajarán Uxía Romero (Umia) y Laura Tubío (EFM Concello de Boiro) para jugar la Fase Plata, en la que los rivales serán Baleares y la Comunidad Valenciana. El objetivo del combinado entrenado por la seleccionadora Vicky Vázquez será clasificarse para la fase final a 4, a la que acceden los primeros de cada grupo y el mejor segundo.

Para la Selección Sub 17 han sido convocadas Andrea Villadeamigo (Viajes InterRías FF) y la cuntiense Lucía Rivas (Orzán). Tras la brillante primera fase en Asturias, la selección que dirige Quin Valbuena disputará la Fase Oro y sus rivales serán Castilla León, Andalucía y Navarra. Los dos primeros de cada grupo acceden a la fase final por el título de campeón de España.