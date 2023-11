Luisito confía el Arosa en Copa: "Vamos a tener nuestras opciones"

José Luis Míguez “Luisito”, entrenador del Arosa, trasladó al Granada la presión y la condición de favorito en la eliminatoria de Copa del Rey que ambos disputarán este jueves en A Lomba, pero él está convencido de que su equipo tendrá sus opciones de victoria.



“Si fuese a doble partido, la eliminatoria estaría un 80-20 por ciento a su favor. Siendo a partido único y en A Lomba, creo que está un 55-45 o un 60-40 por ciento como mucho para ellos. Vamos a tener nuestras opciones, que nadie lo dude”, señaló a EFE el técnico gallego.



En este sentido, Luisito avanzó que el Arosa será “ambicioso” e irá a por la victoria “desde el minuto uno” con sus armas, las cuales pasan, puntualizó, por hacer “un partido largo” y quitarle el balón al conjunto nazarí.



“No vamos a estar once jugadores debajo del larguero”, aseguró el entrenador del Arosa, quien confía en aprovecharse de la “necesidad” de un rival que no gana desde agosto y que tiene a su entrenador, Paco López, en la cuerda floja.



“Sacará un equipo competitivo, para ellos es un partido muy importante. Pero yo temo a nadie, conozco y confío en mis jugadores más que nadie porque sé lo que pueden dar”, reiteró Luisito, a quien preocupa el potencial ofensivo de su rival: “Necesitamos que sus hombres de arriba no tengan un buen día”.



Al entrenador del Arosa no le gusta el horario del partido, “jugar un día laborable a las siete de la tarde no es lo mejor, pero la televisión manda”. Sin embargo, tiene claro que A Lomba vivirá una gran entrada porque hace 30 años que no acoge un partido de la Copa del Rey.



“No necesitamos ninguna motivación extra, nos vamos a enfrentar a un equipo de Primera División y 30 años después nuestra afición va a disfrutar aquí de un partido de Copa. Me hace mucha ilusión por la gente más mayor, será un día histórico”, manifestó.