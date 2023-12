Luisito: "De diez partidos nos ganan nueve, pero a lo mejor mañana nos toca a nosotros"

Luisito Míguez, entrenador del Arosa, compareció esta tarde en rueda de prensa tras el entrenamiento para hablar del partido de la Copa del Rey de esta martes ante el Valencia en A Lomba (21 horas).

"Es una cita histórica y tanto jugadores, cuerpo técnico, directiva como afición estamos muy ilusionados. Como ya dije contra el Granada, me alegro mucho por la gente mayor, que pueda ver otro equipo de Primera División como el Valencia, que tiene una entidad enorme y tiene un equipazo, con jugadores jóvenes de cantera que están camino de hacer un equipo muy importante".

El técnico local sabe que la eliminatoria parte desequilibrada de inicio, por la diferencia de categoría. "El Valencia va a venir con todo, sus teóricos suplentes son jugadores de mucho nivel, algunos internacionales. Posiblememte es el equipo que mejor contras monta de Primera División, exceptuando al Real Madrid. Son futbolistas muy dinámicos. El peso del partido lo tienen que llevar ellos por calidad, entidad y por todo, pero dentro de nuestras limitaciones intenteramos con nuestras armas sorprenderlos porque los partidos hay que jugarlos. Les tengo un respeto enorme, pero ningún miedo".

Luisito cree que todo puede pasar, pese al favoritismo del equipo de Rubén Baraja. "Evidentemente son muy superiores a nosotros y de diez partidos, ganan nueve, pero a lo mejor mañana nos toca a nosotros y esa es la ilusión que le trato de transmitir a los futbolistas. Para ganar este tipo de eliminatorias, tienen que tener ellos una noche muy desafortuna de cara al gol y nosotros aprovechar una o dos de las que tengamos. Ganaron 0-2 al Logronés pero fueron muy superiores y tiraron varios tiros al palo. Pero no hace mucho el Zamora tuvo contra las cuerdas al Villarreal, incluso nosotros contra el Granada también. Si estamos a ese nivel, seguro que van a sufrir. A nosotros tenemos ilusión, compromiso y estaremos arropados por toda la gente. Trataremos de sorprenderlos y estoy convencido de que los jugadores se van a vacíar".

El terreno de juego ha mejorado con el descanso y los trabajos realizados por Concello y Diputación, pero estará lejos de ser una de las alfombras en las que acostumbra a jugar el Valencia en liga. "Del campo no nos pueden reprochar nada, fuimos a jugar a Vilaxoán que es un incoveniente para todos. Ahora están teniendo unos cuidados tremendos, les pido que sigan así toda la temporada porque necesitamos tener el campo bien para la liga", expresó el entrenador local.

Sobre la alineación, Luisito confirmó que jugará el portero asturiano Raúl, como ya sucedió ante el Granada. No así Brais Vidal, que todavía no ha reaparecido con el Arosa desde su lesión. "Voy a alinear el equipo que mejor se puede adaptar para ganar al Valencia", dijo. "Me gustaría ponerlos a todos, porque todos merecen jugar". Los juveniles Memet y Prieto, que entrenan normalmente con el primer equipo, también estarán con el grupo en este partido.

Por último, Luisito habló de la importancia de la afición y del papel que puede desempeñar mañana. "El comportamiento de la afición es impresionante, sabemos que también va a venir gente por ver al Valencia, pero mañana tenemos que jugar con doce y no me cabe duda de que nos van a arropar".