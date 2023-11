Luisito: "A ilusión y ambición el Valencia no nos puede ganar"

Luisito Míguez, entrenador del Arosa, reconoció que el Valencia es “el favorito” en la eliminatoria de la Copa del Rey que ambos equipos disputarán a partido único en A Lomba, pero advirtió que “a ilusión y ambición” los de Rubén Baraja “no” pueden superar a sus jugadores.

“El Valencia es un histórico de nuestro fútbol que por circunstancias a nivel económico no está pasando por su mejor momento, pero sigue siendo un gran club. Obviamente es el favorito, pero a mis jugadores ya le he dicho que a ilusión y ambición no nos pueden ganar”, declaró a EFE el técnico gallego.

Luisito asume que “nueve de cada diez” partidos entre ambos equipos caerían del lado valencianista, pero él se agarra “a ese pequeño porcentaje” para soñar con pasar de ronda.

“Vamos a jugar en nuestra casa y con el apoyo de nuestra gente, así que tenemos que creer. A 90 minutos en el fútbol puede pasar cualquier cosa, lo vimos en la eliminatoria anterior contra el Granada, al que tuvimos contra las cuerdas hasta el minuto 89”, recordó.

Para Luisito, el Valencia está haciendo “un temporadón” pese al “lunar” de la goleada encajada frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en su último partido.

“Le ha pasado algo parecido al Celta. Por problemas económicos ha tenido que tirar de gente de su cantera y los chavales están respondiendo de maravilla”, manifestó el entrenador del Arosa, que tiene claro que “la clave” pasará por evitar que el Valencia se adelante “´rápido” en el marcador.

“Estos equipos de tanta calidad juegan cómodos con el viento a favor. Arriba tiene mucha dinamita, jugadores de mucho nivel y muy rápidos que te pueden matar al contraataque. Será un partido muy duro, pero estoy convencido de que van a sufrir para pasar. No le vamos a regalar nada, de eso estoy seguro”, subrayó.