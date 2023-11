Luisito Míguez: "Es inexplicable. Fuimos muy superiores al Bergantiños"

"Es inexplicable. La realidad es que fuimos muy superiores al Bergantiños, pero Santi Canedo paró lo que le dio la gana. Paradas increíbles. Que perdiésemos 1-3 es increíble. Primero tengo que ver el gol que nos anulan. Después con el 1-1, Canedo le hizo una parada de balonmano a Nacho increíble", explicaba Luisito Míguez al final del partido.

"De cien tiros mete uno de los que hizo Longo. Fue más acierto de Santi Canedo que otra cosa. Hoy es el día que más orgulloso me siento de mis futbolistas y eso que perdimos 1-3. La gente que no viera el partido pensará que estoy vendiendo una milonga, pero aún como estaba el campo desplegamos un buen fútbol. No le puedo reprochar nada a mis futbolistas. Tiraron tres veces y metieron 3 goles. Hoy con Santi Canedo enfrente podríamos estar rematando hasta las diez de la noche".

Cuando mejor estaba el Arosa en la segunda parte, el Bergantiños encontró el 1-2 en un golazo de Longo. Ese fue el momento de clave. "Después fue un querer y no poder porque el 1-2 fue un golpe moral muy grande. Si vamos a perder, prefiero perder como en este partido. Jugando así de diez partidos pierdes uno".

Después de tres victorias seguidas y 584 minutos seguidos sin encajar, el Arosa se cortadas sus rachas. "Queda mucho y vamos a 6 puntos del líder, pero esto va a dar muchas vueltas y mis jugadires no van a agachar la cabeza. Ahora tenemos que animar a los futbolistas e ir a Pontevedra a ganar", dice Luisito, que confía en que ·"tal como está el campo espero que mejore poco a poco".