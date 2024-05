Luisito: “Si no se logra el ascenso a Segunda RFEF no sería un fracaso”

El Arosa SC comienza este domingo su arduo camino hacia Segunda RFEF. Un playoff en el que se medirán a UD Ourense, y por el que el equipo lleva peleando toda la temporada.

¿Cómo llega el equipo al playoff?

El equipo llega bien, pero si le preguntas a los tres restantes también te dirían lo mismo.Estos partidos ahora ya son totalmente diferentes a los de liga. No tienen nada que ver. Son partidos de 180 minutos o incluso más. Hay que saber manejarlos porque no es fácil, ni para ellos ni para nosotros, pero tenemos que ser el equipo con más ilusión. Somos equipos muy buenos. La Tercera de Galicia es muy fuerte, se quedaron fuera del playoff equipos muy buenos. Yo no estoy muy de acuerdo con este sistema, era más lógico como hacen ahora en Segunda RFEF, de enfrentarse con equipos de otros grupos, pero yo no voy a ser el que cambie las normas.

¿Cree que es la eliminatoria más difícil de las dos?

No. Difíciles son todas. La UD Ourense es un equipazo, tiene futbolistas de nivel altísimo, eso no le cabe duda a nadie, pero los otros también son duros. Somos equipos muy difíciles, tanto unos como otros Hubo equipos de mucho nivel, candidatos a ascender, que se quedaron fuera. Me hace gracia cuando dicen que la categoría está debilitada, al contrario, es mucho más fuerte. Muchos futbolistas tuvieron que bajar de categoría con la reestructuración del fútbol español.

¿Quién cree que tiene más presión en esta eliminatoria?

A mi la presión me suena a chino. Presión la tenía mi madre para mantener a diez hijos, eso sí que es presión. Presión la tiene un hombre en un andamio jugándose la vida. Pero si tu estás haciendo un trabajo que controlas de él, el rival puede ser mejor que tu, pero cualquiera de los cuatro equipos somos muy fuertes. Son partidos y circunstancias que no sabes cómo van a transcurrir

¿Tiene claro el partido que van a hacer?

Aún nos quedan sesiones esta semana que a ver cómo salen.Tenemos el partido muy preparado. Creo en la profesionalidad.La temporada pasada creo que nosotros eramos mejores y la realidad es que ascendió el Villalbés. Hay factores que los jugadores y los entrenadores no pueden manejar. Yo ya voy a disputar mi noveno playoff, son dificilísimos. Esa es la realidad, ahora hay que pelear y hacer las cosas al 200%, y que nadie te reproche nada.

¿Qué lección aprendió el equipo de la pasada derrota en O Couto?

Cuando pierdes el culpable es el entrenador. Yo sé perfectamente que errores cometimos y vamos a tratar de no cometerlos.Sabemos que es un rival de mucho nivel, pero nosotros también lo somos. Mis equipos podrán ganar, empatar o perder, pero no se entregan nunca, y eso lo saben mis futbolistas.

Durante esta segunda vuelta no repitió alineaciones, ¿tienen los jugadores claro su rol?

Evidentemente. Cada futbolista lo tiene muy claro ya desde la pretemporada, no les engaño nunca, hay que decirles las cosas tal y cómo son. Yo para cada partido pongo al futbolista que mejor veo, se llame como se llame y cobre lo que cobre, creo que ya lo demostré muchas veces. Yo miro el bien del equipo que para eso me pagan. Durante la semana veo cómo entrenan, unas veces acierto y otras me equivoco.

¿Qué destacaría de la UD Ourense a nivel colectivo e individual?

Es un bloque muy fuerte ahora mismo. Mejoraron muchísimo, son mucho más verticales y con jugadores de muchísimo nivel. Le tenemos que tener muchísimo respeto.

¿Sería un fracaso no ascender a Segunda RFEF?

No, para nada. Fracaso sería no jugar el playoff. Si miras los últimos 25 años, cuantas veces estuvo el Arosa en Segunda. La palabra fracaso es faltar al respeto gravemente al Arosa y a los futbolistas.

¿Qué papel jugarán las aficiones?

Siempre digo lo mismo. A mi como futbolista, era feliz cuando jugaba fuera de casa y me chillaban. Como entrenador me da igual, estoy encantado con la afición y me partió el alma cuando fue nuestra aficion y perdimos. Ya le doy las gracias a la gente que vaya a ir a Ourense porque el partido es tardísimo y al día siguiente hay que levantarse para ir a trabajar. Estoy muy tranquilo porque tenemos una afición muy fuerte.

¿Qué diferencias ve a nivel deportivo respecto al playoff del año pasado?

Es una eliminatoria muy equilibrada, igual que la temporada pasada.

¿Le preocupa que no se materialicen las ocasiones?

Mis equipos siempre generan muchas ocasiones de gol, me preocupa que si de siete ocasiones fallas las siete. Durante la temporada fallamos muchísimas ocasiones porque generamos muchísimas. El fútbol le tiene que devolver el ascenso a estos jugadores. Estoy muy orgulloso de los futbolistas que entreno.

Plantilla y lesiones

¿Cómo están Martín Diz e Iñaki Leonardo?

Iñaki está totalmente descartado. Martín a ver si con el tratamiento que va a tomar mejora. No sabré hasta el sábado con qué futbolistas voy a ir.

¿Lesiones como la de Borja modificaron la planificación?

Hubo jugadores que tuvieron que dar un paso al frente. Las lesiones, nunca cuentas, pero siempre te aparecen. Entrenamos a un nivel muy alto de exigencia, son circunstancias del fútbol ante las que hay que buscar soluciones.

¿Cree que el Arosa ya es grande con su afición y cantera?

La gente de la cantera hace un trabajo impagable, hay gente de mucho nivel, como Noel, Prieto o Memet, que ya estuvieron con el primer equipo. No es lo mismo pasar de División de Honor a Tercera en un equipo que lucha por permanencer, que en un equipo como el Arosa que pelea por el playoff.