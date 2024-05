Luisito: "Só podía pasar un e tocoulle a eles"

Luisito Míguez se quejó al final del partido de los goles encajados por su equipo. "Non nos poden meter o gol que nos meteron. Os goles veñen en dous erros individuais", a la vez que felicitó a la UD Ourense. "Foron dous partidos trepidantes, en canto a ritmo e intensidade" y reconoció estar dolido. En palabras a los compañeros de la Radio Galega dijo que "tiña unha fixación moi grande porque sufrín como un can todo o ano, paseino moi mal, quería adicar o ascenso a miña nai e ao fillo do presidente, non puido ser e o único que me queda é levantarme".

El entrenador del Arosa dijo sentirse orgulloso de sus futbolistas, repitió que "pudo pasar calquera" y habló de "golpe de fortuna" en el 1-2. Insistiendo en que "é inxustiza tremenda" el formato del play-off al enfrentar a equipos gallegos entre sí. "Só podía pasar un e tocoulle a eles. Se o remate de Borja á media volta entra sería o 2-1 e pasariamos nós. Pero marcaron eles a balón parado. Hai que darlle a noraboa ao rival..tiven que facer trocos que non quería porque estaban desfondados".



El Arosa, que tenia la conjura de no especular y salir a por el partido, no estuvo nada bien en la primera parte, algo que reconoció Luisito. "Non estivemos ao nivel que eu pensei que podiamos estar. Tiven que trocar de sistema e o equipo na segunda parte estivo moi ben, fomos moito mellor que eles. Tiñamos todo a favor e estaba máis cerca o 2-1 que o 1-2. A unica indicación que fixen no descanso da prórroga foi non facer faltas porque a balón parado somos equipos difíciles de contrarrestar e metéronos un gol que é un erro imperdoable".

El entrenador del Arosa, que por tercera temporada seguida no puede lograr el objetivo que se había marcado en el club, insistió en hablar de aspectos emocionales y personales, "para mín isto é o golpe máis grande que levei no fútbol. É o noveno play-off que xogo. Tiña unha esperanza enorme de darlle unha alegría a miña nai e ao fillo de Manolo", a la vez que dijo sentirse orgulloso "dos futbolistas que firmamos, eu son o máximo responsable de todo, non o vexo como un fracaso, iso sería non entrar no play-off".

Preguntado por si siente con fuerzas para seguir, el de Teo dijo que "teño forzas para todo..na vida estou acostumado a levar moitos paus, eu son un resiliente. Sei que me van a caer críticas da xente que estaba esperando para crucificarme, pero eu teño a conciencia tranquila. Fixen todo polo ben do Arosa e estou súper orgulloso de haber adestrado aquí". Además aportó un dato, "o Arosa dos últimos 25 años, estivo cinco en Preferente. Estivo só unha vez en Segunda B. E dos últimos anos levamos dous play-off consecutivos, un quedando segundo e outro terceiro", obviando los dos anteriores a su llegada que jugó el Arosa con Rafa Sáez, que sí consiguió ascender a Segunda RFEF. "O Arosa non se pode quedar nisto. Pero xa haberá tempo para falar", en alusión a su continuidad, que ahora mismo está en peligro.