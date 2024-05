Luisito: "El resultado es tremendamente justo"

El entrenador arousano analizó para Radio Galega el encuentro frente a la UD Ourense, del que destacó la actitud de los jugadores. “Los futbolistas tuvieron personalidad para jugar como había que jugar. Era injusto estar perdiendo 2-0, yo no voy a quitar méritos a un muy buen equipo, pero creo que no merecíamos estar perdiendo. Los cambios entraron muy bien, y nos rehicimos muy bien en la segunda parte, el equipo supo mostrar el carácter que tiene, y creo que el resultado es tremendamente justo. El equipo estuvo muy bien, emparejar a Borja y a Sylla estuvo muy bien. Mis equipos podrán ganar, empatar o perder, pero entregar un partido nunca. Espero que el domingo la gente nos apoye como nos tiene que apoyar, estes chavales lo merecen”, destaca.

Una eliminatoria que estaba francamente complicada y que tienen que tratar de ganar el domingo. "A mi me puedes fundir una vez, pero dos... sabíamos donde cometimos los errores en liga y tuve que cambiar de sistema, pero hay que reconocer que la UD es un muy buen equipo, con futbolistas desequilibrantes", comenta Luisito. "Este sistema, lo pido de favor, tienen que cambiarlo, lo más normal es el sistema que tienen en Segunda RFEF. No sé de donde salió esto pero no beneficia, a quien lo hizo le quedó la cabeza descansada", lamenta. "Habrá que ver el Arosa de la última media hora para ganar en A Lomba, no podemos perder la cabeza porque la eliminatoria está empatada, pero yo nunca salí a empatar, porque no lo hice nunca ni es mi mentalidad", resalta.

Borja Fernández

Por otro lado, el técnico de la UD Ourense, que destacó el conformismo del equipo, comentó las claves del encuentro con Radio Galega. “No voy muy contento para casa, pero creo que el equipo fue muy superior, igual nos vimos con el 2-0 y renunciamos un poco a jugar, pero me voy contento con lo que vi de mi equipo. No fuimos atrás por fisico, si no por miedo. Acertamos cuando hicimos cambios en la parte de balón parado, no nos teníamos que conformar con el 2-0. El plan de partido era tener el balón, para acumular posesión, mover al rival y cansarlo para que al final del partido se puedan hacer más cosas. En la vuelta hay que tener el balón y salir a por el rival para poder ganar el partido”.