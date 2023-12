Luisito: "Tengo la sensación de que se nos escaparon vivos"

El entrenador del Arosa tenía sensaciones encontradas al final del partido. Por una parte estaba satisfecho y orgulloso del partido que hicieron sus jugadores, pero otra lamentaba la oportunidad perdida de eliminar al Valencia y dar la campanada, porque por juego el Arosa fue mejor y lo mereció. Le faltó marcar.

"Tengo la sensacion de que se nos escaparan vivos. Tuvieron un golpe de fortuna grande, en la segunda parte fuimos superiores y creo que los hicimos sufrir", dijo en sala de prensa. "He felicitado a mis futbolistas, me siento orgulloso de ellos pero también le he dicho que tienen que jugar con este ritmo y esta intensidad en la liga porque querer es poder". Luisito explicó que "quedamos eliminados con grandeza ante un rival de un nivel muy alto".

El entrenador del Arosa renococió que "estuvimos muy cerca de eliminarlos", habló de las pérdidas del tiempo del rival, "es lícito siempre que el árbitro te lo consienta, pero es algo que a mí no me gusta, estoy convencido de que elllos las estaban pasando canutas, pensaban que físicamente no íbamos a aguantar pero yo estaba rezando para ir a la prórroga porque podía hacer otro cambio y creo que teníamos aún una marcha más".

En cuanto a las claves del Arosa para maniatar al Valencia y superarle en el juego, Luisito Míguez explicó que "ví partidos del Valencia y preparé el partido para jugar con línea de cinco, con dos carrileros fuertes y jugar con un solo mediocentro y con futbolistas rápidos y buenos pasadores. Y después entraron desde el banquillo jugadores que demostraron que están para ser titulares, que es lo que les pido. No me vale que ahora se relajen, este partido hay que refrendarlo en la liga".

Luisito le deseó suerte al Valencia en la Copa y habló del error de Mella a puerta vacía. "El chaval estaba llorando, pero esto es fútbol. Es muy joven, esto le tiene que servir para crecer si quiere ser futbolista de nivel, porque tiene todo para serlo, esto lo tiene que hacer madurar". El entrenador local dijo que el portero del Valencia fue el mejor de los visitantes.

Por último, Luisito agradeció el apoyo de la afición. "Le doy mil gracias porque ayudaron mucho a los futbolistas, que ahora estaban fastidiados porque saben que perdieron una oportunidad histórica porque hoy merecimos pasar".

"Corrimos lo que no está escrito", dice Cotilla

El capitán del Arosa, Sergio Cotilla, explicó al final del partido ante el Valencia el sentir del vestuario arlequinado tras la derrota, bastante injusta. "Fue un gran partido y fue una lástima no lograr el objetivo. Estamos contentos por el partido y el trabajo que hicimos. Corrimos lo que no está escrito. Nos faltó acertar en las ocasiones que tuvimos, ahí está la diferencia de categoría, porque ellos con muy poco se lo han llevado".

Sergio Cotilla se lleva el balón durante una acción del partido / Mónica Ferreirós

El lateral vigués dijo que encajar el 0-1 a los ocho minutos no les descentró. "Creímos desde el primer minuto. Es una maravilla jugar en este estadio con esta afición. Creo que para el club ha merecido mucho la pena jugar esta competición, que permite acercar el fútbol amateur al fútbol profesional porque nos hace sentir a su nivel con ilusión e intensidad. Eso fue lo que se pudo ver hoy, que estuvo muy igualado".

Cotilla, que quería la camiseta del lateral Gayá, dijo que no pidió ninguna a los jugadores del Valencia al final del partido. "Gayá quedó en casa, que es al que quería, así que no se la pedí a nadie".