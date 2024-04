Luismi: “Jugar en O Couto ante 2.500 personas es muy bonito”

El Arosa (3º con 50 puntos) visita el domingo a las 18 horas en O Couto a la UD Ourense (5ª con 45 puntos) en uno de los partidos más atractivos de la jornada en Tercera RFEF. Frente a frente estarán dos equipos que partieron con el objetivo de ascender en verano, pero que no han podido estar en la pelea por el título y su camino alternativo tendrá que ser el play-off. En el caso de los ourensanistas, todavía tienen mucho que remar para colarse en la fase de ascenso porque sólo aventajan en tres puntos al sexto clasificado.



La UD Ourense empezó la liga como un tiro. Ganó las primeras cinco jornadas y a partir de ahí su trayectoria fue tan discreta e irregular que acabó en dimisión del técnico Jorge de Dios. Desde hace dos jornadas dirige al equipo Borja Fernández, exjugador de Real Madrid y Valladolid, entre otros.



El delantero exarosista Luismi Rincón trata de explicar lo sucedido esta temporada en el equipo de As Burgas. “El fútbol no son matemáticas. Depende de momentos de forma, estados anímicos... Nosotros empezamos muy bien y se crearon muchas expectativas, pero era muy difícil seguir ese ritmo. Éramos uno de los favoritos al igual que Bergan, Arosa o Celta C, pero nos metimos en una dinámica negativa de resultados y nos afectó”.



Una sólo victoria en nueve partidos de segunda vuelta provocaron el cambio en el banquillo. Desde entonces, la UD Ourense ha mejorado, por lo menos en resultados. Viene de ganar a la Sarriana con remontada en los últimos minutos, marcando el propio Luismo el 1-2 en el tiempo de aumento. “Ahora llevamos dos victorias y un empate y queremos seguir con esa línea. Para nosotros fue muy importante ganar en el campo del Silva y el domingo remontamos ante un rival directo y eso ayuda mucho en lo anímico”.



A pesar de que la temporada de la UD Ourense no está siendo buena y ya le costó el puesto a su técnico, sólo hay cinco puntos de diferencia con su rival del domingo. “Pese a la mala racha que tuvimos seguimos ahí en play-off porque quitando al Bergantiños nadie gana con holgura y la puntuación para entrar en play-off estará más barata que otros años”.



Después de muchos meses jugando en Oira, la UDO estrenó al fin el remodelado campo de O Couto, en el que el nuevo césped “está increíble”, reconoce el jugador vigués. “No pudimos ganar ante el Betanzos, pero anímicamente y en cuanto a sensaciones fue muy bonito volver. Jugamos en nuestra casa delante de 2.500 personas en un campo mítico como O Couto arreglado con un césped perfecto. Si ahora fallamos un control, no podemos echarle la culpa al campo, tal y como está”.



Acerca del partido del domingo, Luismi Rincón cree que “será complicado porque el Arosa es un equipo muy rocoso, sólo hay que ver que lleva muy pocos goles encajados y que tiene pocos puntos débiles. Creo que va a ser un partido a cara de perro”. En la UD Ourense creen que “a priori nosotros tendremos el dominio del balón y ellos con la gente que tienen arriba para transitar, estarán pendiente de nuestras pérdidas para salir a la contra. Aunque también tienen jugadores con buen pie, por lo que el Arosa puede tener el balón. Es un equipo muy completo”.



Con el nuevo técnico, la UD Ourense trata de ser más vertical en ataque. “Borja quiere que seamos más verticales en zonas de tres cuartos de campo y atacar más directo”, por lo que es un matiz diferente en el estilo de la UDO. "Seguimos siendo un equipo que quiere tener el balón, aunque intentamos hacer más daño con él”. A lo largo de la temporada, Luismi ha jugado en diferentes posiciones, como banda o mediapunta. Pero en los últimos duelos ya está jugando como delantero y lleva 5 goles. Fueron 9 los que marcó en el Arosa en Segunda RFEF, un año que no olvida pese al descenso. “Fue muy amargo para todos bajar. El club me trató muy bien y la afición era espectacular, apoyaba mucho pese a como íbamos. Tengo muy buenos recuerdos del Arosa”.

La Escuadra Arlequinada llenó el autobús para el viaje del domingo

La Peña Escuadra Arlequinada ha logrado llenar el autobús que fleta para el viaje del domingo a O Couto. La peña oficial del Arosa, que ha contado con representación en muchos de los desplazamientos del equipo esta temporada, realiza su primer viaje oficial, al que acuden gran parte de sus setenta socios.

La UD Ourense sólo ganó una vez al Arosa en sus diez duelos hasta la fecha

El del domingo será el decimoprimer enfrentamiento de la historia entre el UD Ourense, fundado en 2014, y el Arosa. Los precedentes son muy favorables al Arosa, que ha ganado cinco partidos y ha empatado cuatro. La única victoria ourensanista fue en O Couto en la temporada 2019-2020, por 2-0.

El Celta no mantendrá al Gran Peña en su estructura la próxima temporada

El Celta no mantendrá su vínculo con el Gran Peña la próxima temporada. La desvinculación atiende a motivos de estructura, ya que el Celta sólo puede mover determinados jugadores del C al B, pero no puede tirar de juveniles al equipo de Tercera. Este anuncio, sin duda, afectará al Celta C Gran Peña de cara al play-off.

La plantilla del Arteixo, en pie de guerra al quedarse sin su campo de césped natural

El Arteixo, que está en buena situación clasificatoria para disputar el play-off y puede ser uno de los rivales del Arosa en el mismo, está en crisis extradeportiva. Empiezan las obras de cambio de superficie del campo Ponte dos Brozos, de hierba natural a artificial. El domingo ya jugarán en el campo sintético anexo ante el Silva.