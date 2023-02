El mal estado de A Lomba hace peligrar a Vilagarcía como una sede UEFA

El mal estado de A Lomba pone en peligro la candidatura de Vilagarcía como una de las sedes de la Fase Final de la Copa de Regiones UEFA, que se llevará a cabo en el mes de junio en O Salnés. Ayer los representantes de la UEFA, desplazados a Arousa esta semana para evaluar los seis campos de hierba natural en la comarca que optan a albergar el torneo, estuvieron en Burgáns, en A Senra y en el campo vilagarciano. El martes, Aline Sys y Claudio Negroni supervisaron Baltar, San Pedro y el Salvador Otero.



De entre estas seis instalaciones, solo algunas serán elegidas para acoger los partidos que traerán a O Salnés a las selecciones de Lisboa (Portugal), Bavaria (Alemania), Belgrado (Serbia), Dolny Śląsk (Polonia), República de Irlanda. Zenica-Doboj (Bosnia-Herzegovina) y Zlín (República Checa), además de la Selección Gallega. Se trata de una competición con un impacto económico de gran calado para la zona, superior al millón de euros, según explican desde la Federación Gallega.



Aunque no se han pronunciado los responsables de la UEFA, la instalación de Cambados apunta claramente a ser una de las elegidas, ya que ayer causó muy buena impresión. Por el estado del césped y lo adecentado que está el recinto. Además, los responsables del Concello se pusieron a total disposición de los representantes de la UEFA, con el alcalde Samuel Lago y el concejal Xurxo Charlín acompañando la visita junto a la delegación de la RFGF que preside Rafael Louzán.



En el caso de A Lomba, el estadio cumple las necesidades para ser sede, de hecho ya acogió hace unos meses la fase intermedia de la misma competición, pero el maltrecho estado del terreno de juego genera muchas dudas. El abandono que presentan ciertas partes de la instalación, con algunas zonas detrás de las gradas que parecen un vertedero de materiales de obras, tampoco causaron buena impresión a los responsables del organismo, que emitirán un informe en los próximos días.



Rafael Louzán, en declaraciones ayer a Radio Arosa, explicó que “hai que esperar ao informe final, porque tres ou catro campos serán os que acollan os partidos”. El ribadumiense dijo que UEFA realiza un importante esfuerzo económico con este torneo con el que, cede espacio al fútbol amateur y a la vez sirve de promoción turística para la región organizadora, en este caso O Salnés. “Esta comarca ten unha perfecta combinación entre prazas hoteleras e campos de herba natural”, lo que facilita los 12 partidos que tendrán que disputarse en el mes de junio y que serán retransmitidos para todos los países que cuentan con selección en esta fase final. “A UEFA realizará un vídeo de promoción turística de máis de vinte minutos” que se verá en todo el continente.



Louzán anima a los diferentes Concellos y clubes a cuidar y mantener en buen estado las instalaciones porque “é fundamental cara a promoción desta comarca tanto deportiva como turísticamente”.



El presidente de la RFGF no descarta A Lomba como sede, pero reconoce que “estivemos durante máis dunha hora no campo, con técnicos do Concello e do Arosa, e o terreo de xogo non está nin moito menos nas mellores condicións. Non reúne as condicións. É unha mágoa porque é algo que ten moita importancia”.



Louzán ve el potencial que tiene el estadio de hierba natural en la capital arousana para acoger eventos deportivos con retorno económico para la zona. “Durante estes días os responsables da UEFA transmítenme que estamos nunha comarca que reúne as condicións para acoller este e outros eventos. Se hai campos que estén en boas condicións, aquí poden vir incluso equipos europeos a facer traballo de pretemporada e a realizar torneos. Por iso hai que ter as instalacións cun mínimo de coidados porque merece a pena”.



El Arosa lo sabe bien. Costeó el arreglo césped de A Lomba, contratando a una empresa profesional en el sector, durante el mes de junio de 2019, lo que permitió traer a Vilagarcía un amistoso entre el RC Celta y el Lille francés que dejó dinero en las arcas del club.