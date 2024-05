Manolo Abalo: “¿Cambiar de entrenador? Puede ser, pero es algo que no hay que pensar en caliente”

El Arosa SC sigue asimilando la eliminación ante la UD Ourense, y es que, por segundo año consecutivo, los arlequinos vuelven a perder en casa, valiéndoles la victoria o el empate. A Lomba consiguió tener a cerca de 3.500 personas en el enfrentamiento y los ourensanistas terminaron celebrando sobre el césped, al igual que el Vilalbés el pasado año.



Ahora, la afición y los socios buscan respuestas tras no cumplir con ninguno de los objetivos planteados a principio de temporada. El presidente Manolo Abalo hace balance, aún apesadumbrado. A la vez que habla del posible cambio en el banquillo.

¿Cómo valora en lineas generales la temporada?

La ilusión y la intención era ascender y no se consiguió. También es verdad que hace mucho que el Arosa no está en la situación de ahora, el ambiente en A Lomba fue una preciosidad y eso es importantísimo. Igualmente, decepcionado por no conseguir el objetivo, que tiene que ser pelear por estar en otra categoría. Después siempre hay equipos que dan la sorpresa, como la Sarriana esta temporada, así es el fútbol. El Arosa compitió un partido bonito y siempre quiero que el Arosa sea el primero, pero hay más equipos y no es fácil.

Luisito decía que para él no es un fracaso no ascender, ¿usted lo ve igual?

Para mi personalmente podría decir que sí, pero si nos miramos a lo que era el Arosa y a lo que es ahora, es una virtud. Más bien diría decepción, pero no fracaso, porque estuvimos ahí. El fútbol es difícil, pero el Arosa tiene que partir cada año para ser el mejor. Diría decepción por no conseguir el objetivo, pero no fracaso. Si no se consiguiera nada o bajasemos sí diría fracaso.

La afición está molesta por no cumplir objetivos y no contar con la cantera ¿Qué mensaje lanza a los socios?

Hay gente que quiere que en el Arosa jueguen solo los canteranos y quedar de últimos, y luego hay otra gente que no le importa la cantera, que solo quiere que el equipo vaya primero siempre. Yo creo que tenemos que aprovechar la cantera, con un término medio. Si quedáramos primeros no sé si se haría esta pregunta. ¿La cantera? Está ahí Dani, está Martín Diz, yo creo que teníamos un filial que estuvieron progresando en grandes equipos como David Conde, y algunos volverán. Aquí sí que se mira por la cantera, pero luego ellos también tienen que dar un paso al frente, y tenemos una cosa en cuenta, de aquí cada año se llevan jugadores. Queremos ser primeros, ser campeones, y que se lleve el Celta, Deportivo y demás jugadores, y que la cantera tenga protagonismo....

¿Cómo gestiona la cantera?

Yo soy el primero que quiere que la cantera tenga protagonismo, y hay juveniles que estuvieron ahí, entrenando y algunos incluso jugando. Cuando tenemos a la cantera jugando dicen que hay que fichar jugadores de más calidad.

¿Qué calidad se puede fichar en Tercera RFEF?

Tenemos que ser honestos. Son jugadores que no quieren en Segunda RFEF o por cariño al club, que hay muy poco, pero nada más. Tenemos que tener un equilibrio, fichar lo mejor que podamos, cumplir con todo el mundo y tener la mejor base que podamos, porque tenemos que contar que no le podemos cortar la carrera a los jugadores que se quieran llevar equipos grandes. Es difícil tener a todo el mundo contento. Si estamos decepcionados es porque el primer equipo no está en la categoría que debería de estar, sobre todo si lo comparas con las categorías de la cantera. Al final, los jugadores de la cantera tienen que venir formados y que se ganen el puesto. Queremos traer a los mejores de Galicia pero luego que jueguen los de aquí, entonces los de fuera no te vendrían.

¿Piensa que hubo una oportunidad real de vencer al Ourense?

Tuvimos la ilusión hasta el último momento de conseguir el ascenso. Ourense es una ciudad con más de 100.000 habitantes, y Vilagarcía tiene unos 38.000. Ourense es un equipazo y cada vez es más complicado, pero bueno, también se metió la Sarriana este año...

¿Se va a seguir confiando en lo que hay?

Le di vueltas, tenemos reunión de la directiva y veremos lo que hay que hacer, valorando las cosas. Sí que es verdad que de una manera o de otra hay que hacer el mejor equipo para volver a intentarlo, si puede ser primero mejor, pero yo creo que si tu vas con una condición de ser primero y no lo consigues tampoco no es un fracaso, si no una desilusión. Yo entiendo que hay gente que lo puede ver como un fracaso, pero para mi fracasar sería ir a por el primer puesto y acabar quinto en la tabla y no pagarle a la gente.

¿Qué sensación tiene respecto a esta temporada?

Pienso que dimos un paso atrás. El año pasado quedamos de segundos, y este de terceros, y creo que en estos 14 años siempre fuimos dando un paso para arriba. Mi ilusión este año era quedar primeros, pero igualmente no lo veo un fracaso porque estamos creciendo como club y eso lo veo como lo primordial en estos momentos.

Este es el segundo año que el equipo arlequino cae en play-off en casa. Un proyecto que parece no despegar tras el descenso y cuya cara principal es Luisito, con su futuro más en el aire que nunca, el presidente del Arosa tira de sarcasmo ante las quejas de la gente.

¿Hay que cambiar de entrenador?

A lo mejor hay que cambiar la directiva o así (risas), que venga otra. Si lo dices por el entrenador, pues consiguió un segundo puesto y un tercer puesto y a lo mejor pues puede ser...a lo mejor hay que cambiar todo, para que no paguen como antes y todo eso. No sé lo que quiere la gente. Yo estoy muy orgulloso de cumplir con todo el mundo, que la gente salga contenta de aquí. Pues seguramente que hay que cambiar, pero ahora aún no es el momento, nos reuniremos y a lo mejor hay que dar un paso y hacer otro ciclo, pero aún es temprano, ya que sólo han pasado 24 horas. Es algo que no hay que pensar en caliente.