Manolo Abalo: “Estoy pensando en dejarlo”

Después de 15 temporadas al frente del Arosa, Manolo Abalo dice que piensa en marcharse. “Tenía ilusión por ascender y dejarlo ahí. Ahora no sé que voy a hacer. No lo tengo claro y le estoy dando vueltas. No dormí nada. El problema hasta pienso que soy yo, que no tengo suerte porque cuanto más lo intento peor salen las cosas. Todo el mundo está decepcionado y lo siento un montón por toda la gente, por los socios y las empresas que nos apoyan, el que más decepcionado está soy yo”.

“Son cosas que no entiendo. La intención y la sensación cuando empezó todo esto era que íbamos a ser el mejor equipo de Tercera, pero la sensación que tengo ahora mismo es que fuimos el peor. Es increíble”, se lamenta sin dar crédito a lo sucedido con el primer equipo, que se quedó fuera del play-off. “Son situaciones de fútbol, que el club ya vivió en otras épocas en las que incluso se llegó a descender a Preferente”. Abalo no oculta desde su óptica como aficionado la sensación de “desastre” por lo ocurrido durante toda la temporada. “No dimos el nivel que teníamos que dar. Pusimos todo de nuestro parte, pero cuando no se da...”



El presidente explica que ha recibido muchos ánimos en las últimas horas tras la decepción del domingo. “Mucha gente me envió mensajes y me animan, pero estoy muy fastidiado. Esto ahora pesa mucho, por lo que tengo que pensarlo bien porque ahora quizá sea el momento de dejarlo”. Abalo explica que lo primero será fijar la asamblea, “antes del 30 de junio”, y estos días tendrá que tomar una decisión porque “si no mejora mi autoestima no me veo capaz de seguir, sobre todo si cuando voy por la calle tengo la impresión de que el culpable soy yo”.

"A nivel económico el club nunca estuvo mejor"

El Arosa cerrará la temporada en una muy buena situación económica, similar a la del pasado año cuando disputó la Copa del Rey, avanza Abalo. “A nivel económico el club nunca estuvo mejor. Prácticamente está tan bien como la temporada pasada. La gente sigue apoyándonos y apostando por el club”. Por lo que podría realizar otra apuesta importante en lo presupuestario, aunque tras los resultados de esta temporada las dudas asaltan a la directiva. “Uno ya no sabe qué hacer, visto lo visto. Además la próxima temporada estará el Compostela, aunque ya vimos nosotros mismos esta temporada que un presupuesto no te garantiza nada”. El presidente cree que “los problemas en defensa” fueron decisivos en el resultado de la mala temporada del Arosa.

No habrá torneo internacional benjamín

Manolo Abalo anuncia que el club no organizará este año el torneo internacional benjamín que llevó a cabo las últimas temporadas, con presencia de canteras de primer nivel penínsular. “Renunciamos a hacerlo porque estábamos pensando en ascender con el primer equipo y hacer una gran fiesta".