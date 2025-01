Manolo Abalo: “Hai que cambiar a actitude, non se gaña sen baixar do autobús”

Con una sola victoria sumada en los últimos seis partidos, en los que ha encajado 12 goles, el Arosa ha dilapidado gran parte de sus opciones de pelear por el título cuando todavía estamos en el mes de enero. El equipo de Vilagarcía es quinto, a cuatro puntos de la Sarriana, con la que tiene el golaverage perdido, a cinco del Estradense, a seis del Vilalbés y a ocho de la UD Ourense. Se esperaba una reacción el domingo en Sarria tras la derrota y el mal partido de la semana pasada en Cangas, pero lo que se vio fue otra debacle, que agudiza la crisis por la que atraviesa el equipo de Míchel Alonso.



“Faltou actitude e non xogamos ben”, reconoce el presidente Manolo Abalo, bastante disgustado por lo sucedido en el campo de A Ribela. “Foi unha desgracia porque saímos relaxados e no primeiro minuto xa encaixamos. E despois foi incrible que metéramos dous goles en propia meta”, comenta con asombro el dirigente. “Non entramos nada ben no partido e cando te ves con 3-0 en contra...hai que espabilar, temos que ter outra actitude”, repite Abalo. “Din que home por home somos un dos mellores equipos de Terceira, pero iso hai que demostralo no campo”.



Manolo Abalo lamenta la derrota y la imagen que ofreció el Arosa sobre todo por los aficionados que se desplazaron hasta tierras lucenses. “Síntoo un montón pola xente que foi, era unha viaxe fastidiada polo frío que facía e por riba tiveron que soportar un partido así, que te conxela todo”.



El máximo mandatario del Arosa no cree que la liga esté perdida pese a lo que indica la clasificación. “Se gañamos varios partidos seguidos como na primeira volta ímonos a meter ahí, pero hai que gañalos e é complicado”. Lo que tiene claro Abalo es que “hai que cambiar a actitude porque non vas gañar os partidos sen baixar do autobús. Hai que morder. E despois hai que e ir a polos partidos, non esperar ao que fagan os rivais”.



Pese a todo Manolo Abalo, que reconoce sentirse “fastidiado” en estos momentos, confía en una reacción del equipo el domingo en A Lomba ante el Viveiro. “Esperemos que a partir de agora cambie a situación e que poidamos chegar. Partimos con desventaxa, pero creo que aínda hai marxe se cambiamos a actitude. E se non, polo menos chegar nas mellores situacións para loitar polo obxectivo, que tamén valdría”, en alusión a disputar nuevamente el play-off.