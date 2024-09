Manolo Abalo: "Teño plena confianza no equipo"

El Arosa ha empezado muy mal la liga. Dos derrotas ante Sarriana y Viveiro han pinchado el globo de la ilusión generada tras el mercado de fichajes en verano. Si bien, el presidente Manolo Abalo envía un mensaje de calma. “Teño plena confianza no equipo, claro que me gustaría ter seis puntos como teñen outros, pero o equipo está preparado para ser dos primeiros”, añade. Abalo, que hoy celebra su septuagésimo tercer cumpleaños, entiende las dudas que empiezan a aflorar entre la afición, pero traslada serenidad y confianza sobre todo a los jugadores. “Agora pode que todos estemos un pouco nerviosos, pero hai que darlle apoio e tranquilidade sobre todo aos xogadores, para que poidan empezar a sumar a partir do domingo”.



El presidente recoge en la calle diferentes opiniones por parte de la afición. "Hai xente pesimista, pero tamén hai moita que me di que temos que estar tranquilos porque equipo hai, polo que ímonos quedar con iso". Abalo hace un llamamiento al arosismo tras este amargo arranque de liga. "É importante estar este domingo todos na Lomba para apoiar ao equipo e empezar a sumar xa, porque agora ten que ser si ou si". En Vilagarcía confían en superar al Noia, un recién ascendido, para zanjar dudas e iniciar el despegue.



El presidente, que estuvo el domingo en Viveiro, explica que las sensaciones en cuanto a juego que dio el Arosa ya fueron diferentes a las del debut ante la Sarriana. Algo que le invita a ser optimista. "Na casa non estivemos finos, pero en Viveiro tivemos catro ou cinco ocasións para gañar o partido".



Manolo Abalo se refiere a los fantasmas de la pasada temporada, cuando el Arosa también empezó mal la liga y después no fue capaz de estar en la pelea por el título. "É inevitable pensar niso, incluso o ano pasado empezamos mellor porque tiñamos un punto logo dos primeiros dous partidos, pero as sensacións son distintas, sobre todo se valoramos o partido de Viveiro. Alí o ano pasado merecemos perder e empatamos, e este ano perdemos e merecemos gañar, pero fútbol é fútbol e a sorte tamén xoga. Temos que darlle a volta nós a isto".



El Arosa continúa preparando la cita del domingo. El delantero coruñés Miguel Ángel Duque se incorpora este viernes a los entrenamientos con sus nuevos compañeros y será presentado por el club. Es baja Javi Rey para la cita en A Lomba, donde el césped ha mejorado respecto al partido ante la Sarriana.