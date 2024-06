Manu Táboas deja el Arosa entre lágrimas por incompatibilidad laboral

Manu Táboas se despide entre lágrimas del Arosa. El capitán se ve obligado a dejar el club después de seis temporadas, debido a la incompatibilidad laboral con los entrenamientos, que esta temporada pasarán a ser por la mañana. Acompañado por el presidente Manolo Abalo y el director deportivo, Dani Abalo, el guardameta anunció su marcha apenado y emocionado, respaldado también por varios aficionados que quisieron brindarle su apoyo en las oficinas de A Lomba.

Fue el propio presidente el que anunció la marcha del portero vigués afincado en Vilagarcía. "Estamos todos tristes por non poder contar con el porque aínda ten moito fútbol que dar", dijo Abalo. "Pero o club cambia os horarios e vaise pasar a adestrar pola mañá", con el objetivo de profesionalizar más la entidad a petición del nuevo técnico Míchel Alonso. "Encontrámonos co problema de que Manu polo traballo non pode, e entendémelo porque non vai deixar o traballo porque ten familia. Con moita tristeza chegamos a este punto".

Mónica Ferreirós

El director deportivo explicó que Táboas hizo todo lo posible para seguir, estudiando todas las alternativas, pero era incompatible. "Esta es la decisión más dura desde que llegué", dijo Dani Abalo.

"Os juro que hace una semana no podía imaginar que estaría aquí sentado para despedirme", empezó diciendo el portero, que leyó una carta. "Este club es mi casa, siento los colores y di lo mejor por y para el equipo", dijo antes de emocionarse. "Prioricé siempre este escudo, incluso en situaciones personales complicadas. Viniendo a jugar teniendo a mi hija ingresada, o yéndome la última jornada a Viveiro a por el tercer puesto después de que mi padre sufriese un ictus", comentó. "Era algo importante para mí, creía en ello y me duele mucho estar en esta situación"

Mónica Ferreirós

"Me es imposible compatabilizar lo que me piden. Me encantaría seguir, pero no puedo dejar el trabajo fijo por entrenar por las mañanas". El capitán explicó que en los últimos años ya tuvo que hacer esfuerzos e incluso "jugarme mi puesto de trabajo" para aceptar las exigencias en los entrenos del club. "Me duele en el alma estar aquí sentado. Me voy orgulloso de estos seis años, de estos 162 partidos como arlequinado y de ser el portero con más partidos oficiales en el Arosa. De defender este escudo dentro y fuera del campo y de llevar el brazalete de capitán con mucho honor".

Mónica Ferreirós

Manu Táboas se marcha como un caballero, dando las gracias a todo el mundo, empezando por el presidente, la directiva, los técnicos y compañeros que tuvo, los empleados del club y la afición. Y es que el Arosa pierde algo más que uno de los mejores porteros de la categoría, también a nivel personal se queda sin un futbolista con una calidad humana especial. Fundido en un abrazo con el presidente, llorando y ante la ovación de la sala, Táboas dice adiós al club, dispuesto a seguir jugando porque a sus 33 años aún tiene mucho que ofrecer al fútbol, aunque todavía no sabe cual será su próximo destino.

El presidente anunció que el club le entregará una camiseta con el número 162, el número de partidos que jugó con el Arosa, y no le cerró la puerta a su vuelta en el futuro.

Mónica Ferreirós

Es la segunda baja del Arosa por motivos laborales, tras la de Enjamio. Dani Abalo reconoció que para posibles fichajes sólo valorarán los que se adapten a los nuevos horarios de entrenamiento. Es la novena baja ya en la plantilla, sin duda la más significativa al tratarse de un futbolista que ha hechado raíces familiares en Vilagarcía, donde está asentado. "Soy arosista y este club me ha calado dentro", dijo Táboas, que se va después de jugar cuatro play-offs de ascenso y de haber formado parte de la plantilla que logró el ascenso hace tres temporadas.