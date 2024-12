Mario García: "No supone una presión que nos etiqueten de favoritos, es un halago hacia el grupo que tenemos"

El lateral vigués Mario García se pasó por la sala de prensa de A Lomba esta mañana para hablar de la visita del Arosa este sábado al campo del Estradense (17 horas), un partido en el que se enfrentan dos equipos de la zona alta separados por sólo tres puntos.

¿Cómo llega el equipo al partido de mañana?

Pues llegamos con ganas de redimir el último empate en casa. Considero que en casa deberíamos sumar siempre de tres a poder ser. Y ahora estamos con muchas ganas de conseguir mañana los tres puntos.

¿Qué os dijo Míchel sobre el Estradense y en que incidió más durante la semana?

Bueno, sabemos que es un equipo que juega el balón, que llega por banda y que son buenos en los centros laterales con su delantero. Sobre todo nos hemos centrado en lo nuestro, en hacernos fuertes en lo que somos nosotros como equipo.

¿Qué referencias tenéis del campo?

Jugué allí varias veces y sé que es un campo de hierba artificial. Va a ser difícil porque ellos van a meter bastante gente. Creo que, como muchos campos de Tercera, tendremos que adaptarnos a la superficie y llevar el partido hacia nuestro lado.

No sé si tenéis la sensación de que lo estáis haciendo bien pero no llega porque los rivales directos no fallan...

Sí, la verdad es que ellos están sacando sus resultados, pero nosotros estamos centrados en conseguir nuestros puntos. Tenemos que centrarnos en nosotros, en tratar de conseguir los tres puntos, y lo que pase con los demás ya se verá.

¿Es un objetivo dejar la portería a cero mañana?

Sí, eso siempre. Es una premisa que deberíamos tener todos los partidos. Dejar la portería a cero es síntoma de que tenemos un equipo y una defensa fuertes.

¿Qué te está pareciendo la categoría?

Pues lo que me imaginaba, nunca sabes contra qué equipo puedes dejarte puntos o perder. Es una categoría en la que se compite cada partido y hay que adaptarse a cada campo y creo que es muy competitiva.

¿Qué tal tu adaptción en el Arosa?

Pues muy bien, la verdad es que me han tratado muy bien. Estoy muy contento y muy cómodo. Tenemos un grupo muy bueno.

¿El de mañana es un partido importante o es un partido más porque queda mucho?

Se puede considerar un partido importante porque es un equipo que va también arriba, pero creo que deberíamos afrontarlo como cualquier otro porque todos son importantes.

Para Manuti, entrenador del Estradense, el Arosa es el máximo favorito al título, ¿cómo lleváis esa etiqueta o supuesta presión?

Yo personalmente no considero que tengamos presión. Si nos etiquetan de esa manera puede ser porque tenemos un grupo muy bueno con unos jugadores muy buenos, donde que cualquiera puede jugar. Creo que más que presión debería servirnos como un halago hacia el equipo que tenemos.

A todos os pregunto por la afición que tiene el Arosa y lo volcada que está con el equipo...

Pues la verdad es que es el jugador número doce. Te vas al cualquier campo de Galicia y casi hay más gente de nuestro equipo que del propio equipo local. Suma bastante y es una auténtica pasada poder vivir esa sensación cada fin de semana.