El Mariscos Antón Cortegada arolla tras el descanso al Romakuruma Mataró (75-50)

El Mariscos Antón Cortegada sumó su decimoprimera victoria en liga al arrollar al Romakuruma en una gran segunda parte en el pabellón Sara Gómez. El equipo de Álvaro Fernández llegó al descanso con solo un punto de ventaja, pero acabó ganando 75-50 tras un parcial de 44-20 en los dos últimos cuartos. Es una victoria importante porque aleja a un rival directo en la pelea por entrar en la fase, además le permite mantener la segunda plaza y también dar continuidad a su fiabilidad en casa.



El Cortegada tuvo que buscar un camino alternativo a su bajo acierto en el tiro exterior (2/16 en triples), pero dominó el rebote e hizo daño cerca de la pintura. Los dos primeros cuartos fueron de máximo equilibrio, aunque las locales mandaban en el marcador (14-12 al final del primer cuarto). La tónica se mantuvo hasta el descanso, pero en la segunda parte se vio un punto por encima en lo físico al equipo de Álvaro Fernández, que está consiguiendo que las suyas sigan en plena evolución a medida que avanzan las semanas.

Desde la defensa y el rebote el Cortegada ahogó a su rival catalán y le endosó un parcial de inicio de 12-1, que sólo fue un aviso de lo que estaba por venir. La actividad ofensiva de las pívot y aleros locales empezaron a marcar diferencias importantes, además Mataró se quedó en sólo 6 puntos en este tercer cuarto. El Cortegada llegó al úlltimo con una renta cómoda de 16 puntos, pero no se frenó, mantuvo un ritmo que no pudo seguir su rival, por lo que la distancia no tardó por dispararse a los 20 puntos (59-39) todavía con muchos minutos por jugar. Una vez más el equipo de Álvaro Fernández pasó el rodillo en casa, yendo de menos a más y con una buena actuación coral, con varias destacadas como Cris Loureiro, Iria Losada, Aminata Traoé, Marta Sanmartín o Gara Jorge.



El sábado el Cortegada repetirá en el Sara Gómez, donde recibe a colista Ponce Valladolid, que es penúltimo, en busca de otro triunfo.

Ficha ténica:

AD Cortegada: Carolina Bernardeco (2), Blanca Manivesa (4), Iria Losada (11), Ewelina Jackowska (5), Gara Jorge (14) -quinteto inicial- Cris Loureiro (12), Marta Sanmartín (9), Aminata Traoré (16), Inés Yubero (0) y Teresa Cabello (2).

UE Mataró: Laura Capitán (5), Marta Oliver (7), Paula Tutusaus (7), Ariadna Talaverón (4), Nina Padrosa (3) -quinteto inicial- Nuria Grau (4), Jana Nogués (11), Blanca Chasco (4), Emma Pey (5).

Parciales: 14-12 /17-18 /21-6 /23-14.

Árbitro: Álvaro Cubero y Iago Leal. Señalaron 22 faltas a las locales y 22 a las visitantes. Sin eliminadas.