Martín Diz da oxígeno al Arosa

El Arosa logró su primera victoria de la temporada en casa, la segunda en liga, al ganar esta mañana en Vilaxoán al Betanzos por 2-0. Los arlequinados saldaron su cuenta pendiente con el gol. Iñaki, mediada la segunda parte, y Martín Diz, que fue desequilibrante, anotaron los primeros tantos que celebró la afición local. El Arosa logra una victoria muy necesaria, que le permite coger oxígeno y encarar con buenas sensaciones el partido de Copa del Rey del jueves frente al Granada.

En el campo donde entrena habitualmente, el Arosa empezó bien en la primera parte y ya pudo ponerse en ventaja, pero no acertó y después vio como su rival fue creciendo antes del descanso. En la segunda parte, a raíz de los cambios, se ordenó mejor el ataque local y aunque no llegó muchas veces, sí lo hizo con claridad para marcar.

Luisito realizó cambios en su once respecto a los últimos partidos. Esta vez Enjamio no fue titular, por lo que Mella y Concheiro fueron la dupla del centro del campo, con Iñaki por delante y Martín Diz en la izquierda. Arriba jugaron Borja y Rubo, una vez que Sylla empezó en el banquillo al salir de una lesión muscular. Todo el carril derecho en ataque quedó para Brais Pedreira, ayer de lateral. Empezó bien el Arosa, dominando y generando situaciones de área. Enfrente el Betanzos, con un 4-1-4-1, tenía que emplearse en facetas defensivas. El Arosa generó cuatro llegadas. La primera en un centro chut fuerte de Iñaki, sin rematador. El propio Iñaki tuvo una doble ocasión clara a un centro de Pedreira que se le escapó al meta Marcos Souto. Hasta en dos ocasiones remató Iñaki desde el punto de penalti, pero en ambas respondió el ex portero del Vilalbés.

Con Concheiro de lanzador, el Arosa también fue capaz de generar a balón parado esta vez. Primero en una falta lateral que cabeceó Mella a las manos del portero. Y después en un córner que tocó primero Rubo y cabeceó después Pacheco, pero también atrapó sin problemas Souto.

En la mejor jugada de la primera parte el Arosa tuvo su mejor ocasión. Combinaron en banda izquierda Iñaki y Martín Diz, que desbordó a su par y puso el pase atrás que remató Rubo, pero de nuevo Marcos Souto despejó con el pie. Martín Diz es un futbolista diferencial, pero tuvo una lesión muscular en pretemporada y es ahora cuando empieza a demostralo.

Tras una primera media hora en la que el Arosa estuvo más cerca del gol, el Betanzos dio un paso adelante y más asentado comenzó a dominar el juego. El equipo de Noé López rondó el área de Táboas varias veces. Amenazando con saques de banda largos que parecían mini córners, transiciones rápidas buscando a Juan de Dora, y también combinando en campo contrario. El propio Juan de Dora tuvo la mejor de los visitantes en la primera parte. Se internó por la derecha en área y remató cruzado abajo. Manu Táboas atajó en dos tiempos.

Tras el descanso, el técnico local intercambió la posición de Iñaki y Martín Diz, jugando en rombo en medio campo y tratando de llegar aún más directo para empujar hacia su campo a un Betanzos descarado.

Antes de la hora de juego, Luisito hizo un triple cambio. Fue clave. Sentó a su dupla atacante, dando entrada a Sylla y Javi Pereira, y refrescó el mediocampo con Enjamio por Mella. El Arosa pasó a jugar 4-3-3, con el senegalés de referencia y Pereira y Diz en las bandas. Las piezas se ordenaron mejor. El Arosa cambió la cantidad de llegadas por la calidad de las mismas y salió claramente favorecido.

Mediada la segunda parte encontró el 1-0. En una acción de Martín Diz por banda derecha, su centro lo atacó Sylla en el primer palo y acabó rematando Iñaki en el segundo para romper la sequía goleadora de los locales. Primer gol en casa, celebrado por todo lo alto en la grada cubierta de Vilaxoán, que estaba a rebosar.

El Betanzos tuvo que dar un paso adelante e hizo cambios, dejando prácticamemte cuatro jugadores descolgados en ataque, con Álex del Río junto a Juan de Dora en punta. Pero el Arosa, que es un equipo construido para no encajar, no concedió nada, y en los minutos finales sentenció. Fue en el 83 cuando se acabó la incertidumbre. En una falta a favor de los visitantes en campo propio. Interceptó Sylla y le ganó el duelo al central para descargar sobre Pereira, que condujo en diagonal para pasar a la derecha a Martín Diz, que marcó de disparo cruzado su primer gol en liga. Los locales celebraron la victoria al final por todo lo alto. Se sacan un peso de encima. Se resistieron, pero la asignatura pendiente con el gol y la primera victoria en casa quedan resueltas.

Ficha técnica:

Arosa: Manu Táboas; Baris Pedreira (Carús, min. 90), Pacheco, Martín, Cotilla; Mella (Enjamio, min. 57), Concheiro, Iñaki, Martín Diz (Dani Vidal, min. 90); Borja (Sylla, min. 57), Rubo (Javi Pereira, min. 57).

Betanzos: Marcos Souto; Casariego, Martín de la Lama, Pablo Vigo, Viqueira; Berto; Zoubir, Ángel (Pablo Gilsanz, min. 71), Vituco (Dani Pájaro, min. 52), Martín Lago (Álex del Río, min. 71); Juan de Dora.

Goles: 1-0 Iñaki (min. 67); 2-0 Martín Diz (min. 83).

Árbitro: Alcalá Rey (Santiago). Amarilla a Javi Pereira por los locales, y a Casariego, Pablo Vigo y Berto por los visitantes.

Incidencias: Jornada 8 Tercera RFEF. Campo de Vilaxoán. 400 espectadores.