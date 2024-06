La masa social del Arosa recupera la concordia. Al menos esa es la conclusión que se extrae de la asamblea celebrada esta tarde en Fexdega, donde la directiva de Manolo Abalo rindió cuentas y explicó el proyecto de la próxima temporada. Nada que ver con la convulsa asamblea del pasado año. El club ha pasado página. No hubo reproches pese a no conseguir el objetivo del ascenso. Fue un bálsamo.

El club presenta un superávit de 31.000 euros gracias a los ingresos de la Copa del Rey y aumentará ligeramente su partida presupuestaria en gastos de personal para la próxima temporada.



Las cuentas cobraron el protagonismo en la primera parte de la reunión. Fue el tesorero, Manuel Cascallar, el que presentó los números a los casi ochenta socios presentes. El Arosa tuvo unos gastos de 547.000 euros en la temporada que finaliza, de los cuales 323.000 correspondieron al capítulo del personal del club. En cuanto a los ingresos, fueron de 579.000 euros, de los cuales la Copa del Rey generó 146.000, aunque también derivó 36.000 de gastos. Los carnés de socios fueron la otra gran fuente de financiación, con casi 120.000 euros. El club presentó un superávit de 31.000 euros. Para la próxima temporada su presupuesto de gastos e ingresos será de 495.000 euros, de los que 340.000 corresponderán al personal. Los números se aprobaron por unanimidad.

El presidente Manolo Abalo, acompañado, por sus compañeros de directiva durante la asamblea de esta tarde / Mónica Ferreirós



Llegó el turno de hacer balance deportivo. "Desgraciadamente no conseguimos cumplir los objetivos, que era el ascenso. De ahí el cambio de cuerpo técnico y cambios en la plantilla", dijo el directivo y delegado, Rodrigo Lojo. "Del primer equipo no hay mucho más que decir. No lo conseguimos. Ahora toca trabajar para poder revertir la situación".

La cantera, como ya es habitual, se llevó los elogios por parte de la directiva. "No podemos estar más orgullosos", dijo Lojo, destacando que todos los equipos lograron sus objetivos y competirán en las máximas categorías esta temporada.



El cuarto punto del día fue el proyecto deportivo 2024-2025. Manolo Abalo dijo que el club tiene fichados cuatro futbolistas que presentará a partir del lunes, una vez que terminen su vinculación a 30 de junio con sus clubes. Algunos de ellos, dijo, proceden de Segunda RFEF. En el turno de ruegos y preguntas, en la parte final de la asamblea, Abalo habló de la no renovación de Martín Sánchez. "Nos dio su palabra y después se echó atrás", explicó.



El presidente presentó en el quinto punto del orden del día diferentes propuestas que también fueron aprobadas. Se mantienen los precios de los carnés, con un descuento del 20% para los miembros de la única peña oficial del club, "Escuadra Arlequinada".

El Arosa hará entrega de la insignia de oro de la entidad a José Antonio Alonso (Impex Europa) por su respaldo como principal patrocinador durante los últimos catorce años a través de Ratibrom. La entrega se realizará en el partido que jugará el Celta en A Lomba el 20 de julio.

Habrá dos medio días de ayuda al club esta temporada en caso de que la directiva así lo necesitase y se establecieron precios de 10 euros y 5 euros, respectivamente, para los partidos de los equipos juveniles de División de Honor y Liga Nacional para los no socios, ya que los abonados no pagarán.

A Lomba preocupa a los socios

En el turno de ruegos y preguntas los socios tomaron la palabra, centrando sus preocupaciones en la instalación de A Lomba, sobre todo por el estado que pueda presentar el terreno de juego a partir de otoño, de acuerdo a los precedentes de los útimos años. Manolo Abalo dijo que el club ha vuelto a pedir al Concello el mantenimiento del campo, y que espera que esta vez fructifique la solicitud. Incluso dijo que ya han calculado la partida que destinarán al mismo, unos 24.000 euros.

También habló de la colocación de un nuevo videomarcador y la necesidad de instalar una nueva megafonía, algo que también contempla asumir el propio club.