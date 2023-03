Max Verstappen: “Quiero ver a Alonso ganar más que la 33ª”

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón y líder del Mundial, plasmó en palabras su buena relación con Fernando Alonso (Aston Martin), al asegurar que le “alegraría mucho verle ganar” por 33ª vez en su carrera, incluso que “quiere verle ganar más”.



“Fernando debería haber ganado bastante más carreras, merece muchas más. Me alegraría mucho verle ganar la 33, pero quiero verle ganar más. Ya veremos en las próximas carreras”, dijo en la rueda de prensa previa al GP de Australia, tercero del calendario.



Red Bull y el propio Verstappen llegan como la escudería favorita a hacerse con la victoria, como ya hiciera ‘Mad Max’ en Bahrein y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez en Arabia Saudí, con el neerlandés remontando de la decimoquinta a la segunda posición.



“Creo que tenemos una buena oportunidad en Australia, pero debemos ejecutar un buen fin de semana”, comentó Verstappen antes de subirse al coche en un circuito en el que no ha ganado. Es más, un Red Bull no se impone en Australia desde 2011, cuando lo hizo el alemán Sebastian Vettel.



Además, Verstappen narró cómo se sintió en el Gran Premio de Arabia Saudí al que llegó un día más tarde tras sufrir un virus. “Noté como si me faltara un pulmón. Cuando me subí al coche en los Libres 1, sentí que tenía que recuperarme durante dos vueltas para poder respirar con normalidad”, desveló



“Me afectó durante todo el fin de semana, lo que no me gustó nada, porque fue una de las primeras carreras en las que sentí que estaba limitado físicamente, y eso es realmente frustrante cuando estás en el coche. Desde entonces he estado tratando de trabajar en ello, tratando de mejorarlo, y creo que ha mejorado mucho, así que este fin de semana debería estar bien”, concluyó el vigente campeón del mundo y líder del presente campeonato, con 44 puntos, uno más que su compañero de equipo. Tercero marcha Fernando Alonso, con 30 unidades.