Mazí: referente en formación y resultados, pero con instalaciones en precario

La Agrupación Deportiva Mazí denuncia el deterioro y abandono que existe en la pista de atletismo del Estadio de Fontecarmoa. El lugar donde entrenadores y monitores trabajan con niños y niñas que han convertido el club de Vilagarcía en una referencia en el panorama del atletismo autonómico. Tirando de ironía, en las redes sociales del Mazí han publicado una carta coinciendo con el final de año para pedir que se subsanen las deficiencias que afectan al día a día de los deportistas. “Queridos Reyes Magos, Papa Noel o la autoridad competente en la matería del Concello de Vilagarcía”, arranca el comunicado. “No queríamos despedir el 2022 sin pediros que se solucionaran unos cuantos temas pendientes, algunos desde hace ya bastante tiempo”.



Empezando por la colocación de la nueva jaula de lanzamientos, ya que la actual lleva rota sin poder ser usada prácticamente todo el año. “Llevamos desde febrero sin este elemento de seguridad. Desde el Concello se publicó que la empresa tenía hasta el 4 de diciembre para ejecutar la obra. Seguimos esperando”. No es la primera vez que desde el Concello se anuncian mejoras en instalaciones deportivas y después estas se retrasan, para desesperación y trastorno de los usuarios, cuyas planificaciones se van al limbo.



Desde el club consideran que es necesario cambiar de lado la colchoneta de la pértiga “para que la nueva ubicación de la jaula” no impida su uso y su montaje no la dañe. Tirando de humor negro también denuncian el abandono en la limpieza del tartán, que pone en riesgo la integridad física de los atletas. “Nos hemos divertido mucho con la pista de patinaje, pero no con la de hielo, sino con la de verdín, ya va siendo hora de continuar con la limpieza del tartán para que nuestros atletas puedan entrenar sin riesgo de lesión”, dicen.



“Otra petición que hicimos en verano, que se nos dijo que se iba a realizar, es ampliar el almacén”. Y es que el club se ha quedado sin espacio para guardar el material que compran y usan. Además advierten que la humedad y el agua que se filtra en el almacén “está deteriorando a marchas forzadas el falso techo”, que podría venirse abajo cualquier día causando daños materiales e incluso humanos. Por último, también con ironía, advierten que “aunque la flora es bonita, no lo es un foso de saltos”, por eso piden que se arranquen las hierbas y se mueva la arena del foso regularmente.



Pese a todas estas dificultades para realizar la actividad, algo que desgraciadamente también sufren otros clubes de Vilagarcía por el abandono en el mantenimiento de las instalaciones municipales, el Mazí cierra un 2022 con excelentes resultados deportivos. El club sigue recogiendo frutos a muchos años de trabajo formativo, paciente y constante. Llegan ahora los resultados en forma de los dos títulos y un subcampeonato nacional logrados por Celia Castro, además de la presencia de atletas en Campeonatos de España y Campeonatos de Europa Máster. El Mazí cuenta con deportistas que han representado a la Selección Gallega y ha cerrado el año 2022 con un botín de 37 medallas en Campeonatos Gallegos.



El club está llevando el atletismo en Vilagarcía a otra dimensión, siempre apostando por la formación en el día a día y en su campus de verano.