Mercy aún no ha regresado por problemas “de papeleo”

El Mariscos Antón Cortegada prepara el primer partido del año, que le medirá el sábado (20 horas) en Santander al Tirso con la segunda plaza en juego, sin la MVP de la liga. La pívot keniata Mercy Wanyama no ha podido regresar a España tras las vacaciones navideñas en su país. Su vuelta estaba prevista para la semana pasada, pero desde el club dicen que no se pudo hacer efectiva por problemas “de papaleo”. No es la primera vez que el Cortegada se encuentra en esta situación tras el parón navideño, algo que condiciona la preparación del último partido de la primera vuelta.



El técnico Javi Nogueira confía en que la pívot llegue a lo largo de la semana y pueda viajar el sábado con el equipo, ya que se trata de una jugadora fundamental. Si bien, el Cortegada llegará a la cita sin haber podido entrenar en condiciones óptimas durante la última semana, marcada por diferentes problemas. La humedad en la pista de Fontecarmoa condicionó las últimas sesiones del año. Además Andrea Ríos tampoco pudo entrenar con normalidad por un percance laboral, mientras que Ángela Coello estuvo enferma.



Demasiados contratiempos antes de rendir visita a uno de los mejores equipos de la competición, como demuestran su bagaje de 8 victorias y 3 derrotas. El Tirso Incentro, pese a ser un recién ascendido, maneja una gran plantilla con varias extranjeras. La croata Inja Butina y la checa Michaela Stejskalova tienen pasado en Liga 1 en Bembibre y Gran Canaria respectivamente, mientras que la ex del Cortegada Tereza Sedlakova está mejorando sus números de las últimas temporadas en Vilagarcía, con 11.6 puntos, 9.1 rebotes y 15.5 de valoración de media, atesorando los mejores registros de un equipo que lleva un mes sin competir. Y es que el último partido de las cántabras fue el 10 de diciembre, con victoria en casa ante el Arxil por 57-49 gracias a la actuación de Sedlakova, Stejskalova y Butina. El Cortegada espera solucionar los problemas administrativos para poder contar con Mercy Wanyama en este partido, y así estar en equilibrio de fuerzas con su rival. No en vano la pívot africana es la MVP de la categoría con 15.4 puntos, 9.6 rebotes, 3.8 faltas recibidas y 19.1 de valoración media por partido.