Míchel Alonso: “Habrá jugadores de la cantera en el primer equipo”

La nueva etapa del Arosa SC comienza a perfilarse tras la llegada de Míchel Alonso al banquillo y la de Dani Abalo a la dirección deportiva. El técnico ferrolano llega a A Lomba con ganas de “rock and roll”, y agradecido por la confianza depositada en él.

“Todos queremos estar en dónde se nos demuestre desde un principio que nos quieren”, afirma el nuevo entrenador. “Es cierto que hace años que no entreno en esta categoría, pero para mi lo importante es el proyecto. Vengo a entrenar al Arosa, no a Tercera RFEF”, resalta. El entrenador se muestra en total sintonía con Dani Abalo en cuanto a fichajes, al igual que con el presidente, Manolo Abalo, respecto a la política a seguir con la cantera. “Perú y Pedro estuvieron de acuerdo en el fichaje de Míchel”, cuenta el presidente. Alonso no quiere olvidarse de la buena base que tiene el Arosa, afirmando que habrá jugadores que ya estén con el primer equipo.

Dani Abalo y Míchel Alonso en la presentación oficial del técnico | Gonzalo Salgado



“De la cantera jugará quien se lo merezca. Es cierto que no vamos a tener una plantilla muy larga porque va a haber algún canterano que ya esté en el primer equipo”, destaca. En cuanto a la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada, Abalo y Alonso se pondrán de inmediato a trabajar en ello.

“Quiero hablar con los jugadores cara a cara y darles los motivos por los que quiero que sigan o que no. Esa va a ser mi forma de trabajar, aunque ya haya salido algún nombre porque son jugadores que no son de aquí”, cuenta Dani Abalo. Por su parte, Míchel Alonso ha querido dejar claro si intención de hacer una plantilla profesional. “Quiero ganar, pero mi ego como entrenador nunca va a imponer a los jugadores cosas que no se puedan hacer”, dice. “Hacer una buena plantilla es el objetivo ahora mismo, todos queremos el ascenso”.

Asimismo, el nuevo técnico quiso dejar claro que las cosas van a cambiar. “Va a haber cambios. No sé cuánto se va a cambiar la forma que se tenía hasta ahora de trabajar. Tenemos que darle motivos a la gente para que esté orgullosa del equipo”, sentencia.