Michel Alonso: “Sabemos que la paciencia a la hora de fichar va a ser importante”

Tres semanas después de convertirse en el nuevo entrenador del Arosa, el ferrolano Míchel Alonso hace balance de la actualidad del club, que está marcada en estos momentos por la configuración de la plantilla, en la que se han producido doce bajas, se han anunciado tres fichajes (Luis Castro, Óscar Varela y Romay) y un total de nueve renovaciones, contando a los canteranos David Conde, Sergio Prieto y Noel Chaves, llegados del filial y del equipo juvenil.

¿Por qué tantos cambios?

Por diferentes circunstancias. Había jugadores que queríamos que siguiesen, pero o bien no pudieron o no quisieron continuar. Y después en otras posiciones ha habido bajas porque pensamos que se pueden mejorar. Tenemos que incorporar a cinco jugadores más como mínimo.

¿Qué mercado os estáis encontrando?

Pues un mercado complicado. Ya preveía antes de empezar con estos movimientos que no iba a ser fácil porque cuando quieres hacer una plantilla competitiva que pelee por lo que todos queremos, quieres optar a unos futbolistas que tocaron Segunda RFEF y sabemos que no es fácil convencerlos para que bajen de categoría. Pero en eso estamos.

Con la reestructuración de categorías, hay ocho equipos gallegos entre Primera y Segunda RFEF, una cifra superior a los que había normalmente en Segunda B, por lo que entiendo que es más difícil llegar a jugadores que marquen la diferencia en Tercera...

Sí, totalmente. Hay muchos equipos por encima. Aunque es cierto que con los movimientos que estamos haciendo estamos consiguiendo traer futbolistas de la zona, que es nuestro primer objetivo. Pero la competencia es muy grande porque los equipos que están en Segunda RFEF de alguna manera van un poco por delante. Aunque nosotros también podemos dar razones a esos jugadores para que puedan elegir al Arosa.

Quizá el Arosa tenga que esperar hasta el final del mercado de verano para pescar a esos jugadores que se queden sin equipo en Segunda RFEF...

Diría sí y no. Tenemos una ruta marcada muy clara de cuales son nuestros objetivos a la hora de incorporar. Queremos gente de la zona, como fue el caso de Luis Castro y esperemos que pueda haber alguno más. Chicos de la comarca que están jugando fuera. Es probable que esto se pueda alargar, pero tenemos los objetivos marcados de forma clara. Esperamos hacerlo lo antes posible pero sabemos que la paciencia también va a ser importante.

Sorprendió el fichaje de Romay porque viene de Primera RFEF. ¿Qué crees que os puede aportar?

Creo que se va a adaptar bien. Es un futbolista con una trayectoria importante. De un perfil que necesitamos por como pinta que va a ser el equipo: joven. Una vez que hablé con él e intercambiamos opiniones, me di cuenta de lo que ya pensaba antes de hablar con él, que va a ser un futbolista que nos va a aportar mucho y que viene con muchas ganas de seguir exigiéndose, que es algo básico. Estamos muy contentos con su incorporación.

Este año hay un cambio importante al entrenar por las mañana, pero es algo que también tiene contras en una categoría como esta...

Toda decisión tiene pros y contras. En este caso fue algo que yo planteé al llegar, pero es una decisión consensuada con el club. Al final entendimos que hay más cosas positivas que negativas para tomar esta decisión. No es un capricho ni algo que yo imponga porque si, sino una decisión que a priori creo que es mejor para ordenar la vida del futbolista y después fueron apareciendo más beneficios para la vida del club, como tener liberada la franja horaria de la tarde para entrenamientos de la cantera.

Traes contigo al preparador físico Álvaro Cano ¿Cómo surgió vuestra relación y qué crees que puede a aportar?

A Álvaro me lo encontré en Formentera. Él ya estaba en el club cuando yo llegué. Por las referencias que tenía me insistieron mucho en que era una persona que me podía aportar. Al final somos dos personas con una visión igual a nivel metodológico y de la exigencia en el día a día, por lo que conectamos desde el principio y nos complementamos muy bien. Trabajamos allí dos años y cuando vine al Compostela ya lo traje conmigo. Cuando me llamó el Arosa, entendí que era la persona adecuada para poder acompañarme.

Hace años que tomaste la decisión de dejar de entrenar cerca de Ferrol y hacer las malestas. ¿Cambió tu mentalidad como entrenador a partir de entonces?

Al final es cierto que hace años que salí de esta zona, después de mi última etapa en Somozas. Cuando te vas a un sitio que es idílico en verano como Formentera, pero duro en invierno al estar tan lejos...creo que ahora mismo estoy preparado para cualquier cosa. Aquí en el Arosa voy a estar fuera de mi casa pero muy cerca al mismo tiempo. Creo que va a ser muy sencillo.

Coincidiste en el Bouzas y en el Coruxo con David Paredes, “Duvi”, que en el Arosa trabajó en la cantera y también fue segundo entrenador en el primer equipo. ¿Qué te dijo del club?

Bueno, más que ahora mismo, con Duvi del Arosa hablé tiempo atrás, por nuestra relación, antes de salir esta opción. Yo sé lo que es el Arosa y lo que significa. Por medio de Duvi también sé muchas cosas de lo que significa este club.

¿Crees que la ilusión y obligación de retornar a Segunda RFEF va a ejercer una presión añadida por tercer año seguido?

Yo creo que eso va inherente a lo que es el club y lo que significa el Arosa. Todos estamos de acuerdo en que su categoría no es esta por muchos factores. Es una presión que tenemos que llevar, sin más. No le doy más importancia. Si no hubiera esa exigencia creo que tampoco estaría yo aquí. La asumo y todos tenemos que saber que hay que hacer las cosas muy bien porque el objetivo es importante.

Aunque aún es pronto porque no se conocen las plantillas, pero ¿cuáles crees que serán los rivales para estar arriba?

Estuve alejado de esta categoría y ahora estoy viendo muchos partidos del año pasado. A bote pronto diría el UD Ourense y el Vilalbés, que viene de descender. Y a partir de ahí habrá que ir viendo.

En el Somozas te manejaste con un estilo de transición y en el Coruxo, en cambio, con juego combinativo.

¿En cuál piensas para el Arosa?

Creo que eso me define. En Somozas fuimos capaces de ser campeones con este estilo y en el Coruxo me tuve que adaptar y aquí tenemos que esperar a ver que jugadores vamos a tener. Sea como sea tenemos que ser un equipo dominador, que juegue en campo rival y provoquemos que pasen cosas, más que esperar a que sucedan. Sobre todo que sea un equipo que transmita y que la gente se sienta orgullosa.

Seis semanas de pretemporada

Míchel Alonso ya tiene claro que serán seis las semanas de preparación en verano a partir del mes de julio, pensando que la liga comenzará en septiembre. El no ascenso del Gran Peña provoca el descenso del Rápido de Bouzas, por lo que el Arosa ya conoce a sus 17 rivales. Además de los vigueses, que ya no estarán bajo el paraguas del Celta, el grupo I de Tercera RFEF estará compuesto por Racing Vilalbés, UD Ourense, Sarriana, Atlético Arteixo, Somozas, Estradense, Barbadás, Viveiro, Alondras, Silva, Polvorín, Betanzos, Villalonga, Valladares, Noia y CD Boiro.