El Mislata valenciano, rival del Asmubal Meaño en la fase de ascenso

El Club Balonmano Mislata valenciano será el rival del Inelsa Asmubal Meaño en la primera eliminatoria de ascenso a División de Honor Oro. El partido de ida se jugará el sábado en Coirón-Dena, y el de vuelta en Valencia en dos semanas. El sorteo deparó además los duelos Sabadell vs Zarautz, Helvetia Anaitasuna vs Costa de Almería Roquetas, e Ikasa Boadilla vs Lanzarote Puerto del Carmen. Los cuatro ganadores de estas eliminatorias se clasificarán para el sector a cuatro por concentración en el que ascenderán los dos mejores.

El Mislata fue primero de su grupo, el C, con un balance de veintitrés victorias, un empate y dos derrotas. Juan Costas reconoce que es un equipo fortísimo y que la eliminatoria está "15% a un 85%" en cuanto a opciones en favor de las visitantes, pero el técnico de las meañesas no descarta nada porque su equipo llega en un gran momento de forma y de resultados a esta parte decisiva de la temporada.

Jugar la fase de ascenso, ante un club referencia en España sobre todo a nivel cantera por cantidad y calidad de jugadoras, es todo un premio para Meaño, pero también una exigencia económica para el club, que deberá afrontar los gastos del desplazamiento a Valencia. La directiva se reúne en la tarde del lunes para analizar las opciones, aunque la presidenta Silvia Lobato reconoce que "viaxar en furgoneta será complicado porque son dez horas de carretera". En la reunión también fijarán el horario del partido de este sábado ante el Mislata en Coirón.