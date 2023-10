El Nacional de Kenpo traerá 2.500 personas a Vilagarcía

Vilagarcía recibirá a más de 2.500 personas el fin de semana del 10, 11 y 12 de noviembre con motivo del Campeonato de España de Kenpo, en el que participarán 915 competidores en el recinto de Fexdega llegados de diferentes partes del territorio nacional.



El alcalde Alberto Varela, el concejal de Deportes Carlos Coira, y el presidente del Kenpo Vilagarcía, Mario Hermo, presentaron esta mañana el evento en el propio recinto, en el que se instalarán seis tatamis de cien metros cuadrados de superficie a lo largo de casi setenta metros.



“Para o Concello é unha satisfacción moi grande poder acoller este campionato. Isto se pode facer porque Vilagarcía ten unhas magníficas instalacións, neste caso Fexdega, tan diáfano e tan grande, e tamén porque Vilagarcía conta como clubs como o de Mario que é unha referencia non só a nivel nacional, senón a nivel mundial”, explicó el alcalde.



Tres décadas de arduo trabajo de Mario Hermo han llevado a lo más alto al club, con kenpocas que son campeones del Mundo como Pedro Muñoz Fole, Ricardo Ramos, Ricardo Lages o Sócrates Agudo. Organizar un Campeonato de España en casa es un reconocimiento y a la vez todo un reto. Y también un gran escaparate para que este arte marcial pueda seguir ganando adeptos en la capital arousana. “O kenpo en Vilagarcía está consolidado e temos un nome a nivel internacional”, puso en valor Alberto Varela, que animó a la gente, sobre todo a los más pequeños, a disfrutar en Fexdega en dos semanas del espectáculo.



Mario Hermo está convencido de que Vilagarcía estará a la altura del acontecimiento gracias a sus instalaciones, en este caso Fexdega. “Cuando vinieron los responsables de la Federación, lo primero que me dijeron al ver la nave de Fexdega es que aquí había que traer un Mundial de Kárate”, explicó entre risas el alma máter del Kenpo Vilagarcía. “Estoy my contento porque la participación es muy alta y aunque la capacidad hotelera es un hándicap, me sorprendió que hay mucha vivienda turística en la que va a repercutir el campeonato”.



El sector servicios, en especial la hostelería, será el gran beneficiado del retorno económico que dejará el evento, programado a propósito para noviembre (habitualmente se celebra entre marzo y junio) con el objetivo de la desestacionalización turística.



“Sin el apoyo del ayuntamiento no sería posible sacar esto adelante”, reconoció Hermo, sorprendido gratamente por el respaldo que está encontrando en la ciudad en cuanto a patrocinios privados para llevar a cabo el Campeonato de España. “Estamos muy agradecidos porque se están volcando con nosotros, con un deporte como el kenpo, que no es fútbol”. El presidente del Kenpo Vilagarcía también tuvo palabras de agradecimiento hacia los padres de los deportistas del club, que forman parte de la organización y que “desde el primer momento se volcaron”.



El viernes día 10 por la tarde se efectuarán los pesajes y la competición arrancará el sábado día 11 a las 9:15 horas y se prolongará hasta la mañana del domingo 12. Entran en competición deportistas desde la categoría alevín a la máster. El Club Kenpo Vilagarcía batirá su récord de participación en un Nacional. Serán 45 los deportistas locales que compitan en el Campeonato de España, algunos de ellos debutantes. “No pensamos en conseguir un determinado número de medallas”, explica Mario Hermo. “Es una presión que nunca le meto a los chavales porque me parece una tontería. Ellos saben que cuanto más entrenen, más suerte van a tener”.



El Kenpo Vilagarcía recibirá durante el propio evento el galardón de mejor club de España por parte de la Federación. Un reconocimiento a los resultados obtenidos tanto en las competiciones nacionales como en las internacionales.



Todo el público que se acerque a Fexdega disfrutará de un arte marcial “que es como el decathlón porque hay muchas pruebas diferentes”, explicó Mario Hermo. “Pueden ver kata, armas, defensa personal, combate de suelo, combate de pie...es un abanico muy amplio que te permite ver cosas diferentes y atractivas”.