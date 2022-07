Nadia Otero se pone al frente del Unión Grove

Tras la asamblea general celebrada el pasado sábado, el Unión S.D. O Grove tiene nueva directiva. Solamente se presentó una candidatura, por lo que el cambio de directiva se realizó sin problemas, con el apoyo de todos los presentes en la reunión. Al frente de ella estará a partir de ahora Nadia Otero, la primera presidenta que tiene la entidad.



Sobre la decisión de presentarse para tomar el relevo de la anterior directiva, Otero confiesa que costó dar el paso porque “non é nada fácil. É moito traballo e moita responsabilidade. Había xente disposta para ser vogais pero os cargos principais era o máis complicado e finalmente saín eu”.



A respecto de cómo la convencieron para dar el paso, la nueva presidenta asegura que fue debido a que su hermano juega en el club: “El está en categoría infantil. Entón, se non hai presidente non hai club, se non hai club os meniños quedan sen equipo e para que non queden sen el pois din o paso”.



La nueva directiva está compuesta mayoritariamente por mujeres, ya que solo hay un hombre, y afronta este nuevo reto “con ganas” y “bastantes proxectos en mente”. El principal de los objetivos, señala, es en categoría superior, donde intentarán volver “a onde se estaba”. Con el resto de categorías la idea es “seguir mellorando”.



En cuanto a la configuración de la plantilla, Otero señala que en las categorías de base está prácticamente cerrada, si bien en la categoría sénior todavía hay trabajo que hacer en cuanto a jugadores y entrenador. Además, “tocaranos actualizarnos, porque somos novas en todo e en nada está aí a pretemporada e a nova temporada”.