El Natural Sport premia el trabajo de los más pequeños en Canarias

El Natural Sport Ribeira se desplazó con los más pequeños del club al Open Islas Canarias, como premio a la temporada que están haciendo, no solo por resultados, si no por el esfuerzo y sacrificio que están haciendo. Los objetivos eran sumar unas dosis de buen entrenamiento, de diversión y cómo no, medirse en una prueba real.

De la primera tuvieron la oportunidad de entrenar con los deportistas del Natural Canarias entrenados por Dani Obal. Además, la Federación organizó un stage formativo en el que las hermanas Marton, Viviana campeona olímpica y Luana campeona mundial, trabajaron con todo el grupo.

De lo segundo, diversión garantizada, la Isla de Tenerife ofrece muchas alternativas y una de ellas fue una visita al Siam Park donde los peques se lo pasaron en grande. Y por último, los resultados también acompañaron, siete medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce, consiguiendo el tercer puesto en la general.



“Queremos agradecer a la Federación Canaria el apoyo brindado así como agradecer a los padres y madres que nos acompañaron su predisposición para ayudar con el grupo. Cómo coach ejerció Alex Vidal que se estado solidando dentro del staff técnico del Natural”, señalan desde la entidad ribeirense, que sigue totalmente centrada en la formación de los más pequeños, que siguen sumando experiencias.