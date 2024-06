Nico Fraga: “Todos queremos lograr el doblete histórico”

El Villalonga, tras firmar una temporada espectacular consiguiendo el ascenso a tercera división, jugará la final de la Copa Diputación el próximo domingo 16 de junio a las 19 horas en Coia, donde se enfrentarán a un rival ya conocido como el Cultural Areas.



El equipo afronta la final con mucha ilusión. El capitán Nico Fraga tiene ganas de que llegue el partido, “hemos llegado hasta la final, tenemos mucha ambición por levantar la copa y conseguir un doblete histórico”. Los jugadores son consciente de las dificultades del rival, “es un equipo muy peligroso, son buenos en la faceta ofensiva, debemos saber minimizar sus bazas”.



El Villalonga afronta el tramo final de temporada bastante justo de efectivos, ya que jugadores como Álex Rey y Brian, entre otros, no podrán jugar por lesión, y algunos jugadores por asuntos personales. “La temporada se nos está haciendo muy larga, hay que darle una vuelta al tema de la Copa. Nos encanta jugar, pero no somos profesionales y muchos de nosotros tenemos trabajo. Llevamos once meses de temporada, es una locura” comenta el capitán.



Pese a la exigente temporada, los jugadores siguen entrenando con mucha profesionalidad. “Ganamos la liga un mes antes de teminara, quizás inconscientemente te relajas y se pudo notar en los últimos partidos, que nos costó sumar puntos. Estamos entrenando bien, y daremos la talla en la final” , afirma el jugador, que hace una valoración muy positiva de la temporada. “Hemos hecho una temporada espectacular hasta el momento, campeones de liga y finalistas de copa, es de sobresaliente”.



Tras hacerse oficial la nueva directiva del Villalonga para la nueva temporada, el capitán del equipo comenta que “ todavía no ha terminado la temporada, pero a día de hoy no hemos hablado con la directiva oficialmente, pero espero que la mayoría sigan”.



La próxima temporada se afronta con mucha ilusión por parte de los jugadores. “El objetivo principal es mantenerse, hacer un buen año y estar tranquilos, competir contra todos por nuestra gente y por el club” concluye Nico Fraga.