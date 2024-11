Luciano González: "No me lo esperaba"

El Villalonga FC tomó la decisión de prescindir de los servicios de Luciano González como técnico. Una decisión que pilló por sorpresa al propio Luciano y a los jugadores, ya que el club se reunió tras el empate a cero ante el Arteixo para destituir al técnico que ascendió al equipo a Tercera RFEF.

“No me lo esperaba. En ningún momento me dicen que si los resultados continúan así prescindirán de mi, todo lo contrario. En todas las ocasiones en las que la directiva habló conmigo, siempre se me trasladó que el cuerpo técnico tenía todo su apoyo”, señala el ya ex entrenador del Villalonga FC.

Luciano González se enteró de su despido poco antes de que la entidad lanzase el comunicado oficial. “Me llaman pasadas las nueve de la noche para decirme que tuvieron una reunión esa tarde y que prescinden de mi. La explicación es que creían que el equipo necesitaba un cambio”, afirma González.

Un despido que no solo pilló por sorpresa al entrenador, si no también a los propios futbolistas. “Todavía no he hablado con los jugadores, pero algunos de ellos sí que me llamaron tras enterarse de la noticia para expresarme su sorpresa y su apoyo, ya que era algo que no se esperaban”, sentencia.



Por otro lado, desde la directiva confirman que se trata de una decisión ante los malos resultados. “La destitución se trata de un cambio de dinámica para el equipo. Buscamos dar un giro a la situación y no quedarnos nosotros de brazos cruzados”, comenta Pablo Estévez, presidente del Villalonga FC.



Por el momento, la directiva se encuentra trabajando en encontrar un sustituto. “De momento, no tenemos noticias de que el resto del cuerpo técnico no quiera seguir. Pero dependerá de la persona que tome el relevo ”, señala el presidente. Por su parte, Luciano quiso desear lo mejor a los jugadores.

“Que sigan trabajando así, que están en una competición muy bonita. Es cierto que los resultados son los que son, pero nadie nos humilló, incluso fuimos superiores a equipos de mayor presupuesto”, afirma. Entre los posibles candidatos a reemplazarlo están nombres como Alberto Mariano, Antonio Fernández o Rafa Sáez.