El Oasis golea al Lampón en el derbi boirense de División de Honor

El CD Oasis FV Boiro Pub Gavá se impuso al Lampón Ramalo en el denominado “derbi de oro”, el duelo de rivalidad boirense entre los dos representantes de División de Honor disputado en el campo de Vista Alegre. Iván Cespón puso en el primer cuarto hora para los locales el 2-0, el segundo de penalti. Recortó distancias mediada la primera parte Óscar Rozas, pero al inicio de la segunda, cuando el Lampón ya se había quedado en inferioridad numérica, llegó el tercero obra de Ángel Brión. Un nuevo penalti, transformado por Iván Miranda supuso el cuarto para el recién ascendido, mientras que el quinto lo firmó Iván Cespón para redondear su triplete. El Lampón, aún con diez, fue capaz de marcar un segundo gol en el tramo final a través de Emilio González.



El Lampón Ramalo se despide definitivamete de poder respetir en el Campeonato Gallego esta temporada, ya que se queda séptimo a doce puntos del tercero. El Oasis sigue soñando, ya que es cuarto a cinco puntos del Sigüeiro a falta de 21 en juego.



En Primera, la jornada vino marcada por la clara derrota del As Cercas Isorna en Vilas por 0-3 ante el Negreira, con lo que los visitantes se sitúan segundos con los mismos puntos que un Carreira que no falló en Bastavales (1-2) gracias al tanto de Rubén Alfonso en el 83. Enganchado a la pelea por regresar a División de Honor sigue el Mirador de Padín, que ganó 0-3 en Outes y encadena cinco victorias seguidas. El duelo del sábado ante el As Cercas será muy importante, aunque todavía no decisivo. El KN Decoraciones Esteiro, por contra, sigue pagando caro su falta de efectivos en cada partido y cedió esta vez con el A Charca-Mascolor en el derbi boirense por 3-6. En los visitantes hicieron dobletes Alberto Alonso y Fran Calo.



En Segunda, el Crocha empató con un Tatano Touliña al alza y sigue perdiendo terreno sobre el Urdilde B.