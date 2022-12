Otra enriquecedora experiencia para la mochila de Óscar Marcos

El futbolista vilaxoanés del RC Celta Óscar Marcos finaliza hoy en Alfaz del Pí (Alicante) una concentración de cuatro días con la Selección Española Sub 17. Una nueva experiencia para el centrocampista ofensivo del RC Celta juvenil de División de Honor, que compartió concentración con otros 25 futbolistas seleccionados entre los que se encontraban otros dos gallegos: Hugo Wauthier (RC Celta) y Javier Fernández (Bayern de Munich). La semana para el arousano fue intensa, ya que el pasado domingo jugó con el Celta en Santander ante el Perinés, con victoria por 1-2, y solo unas horas después de su regreso a tierras gallegas emprendió el viaje a Alicante.

El seleccionador Julen Guerrero está preparando la ronda élite que da el pase a la fase final del Europeo de Hungría. La Sub 17 jugará en Turquía del 22 al 28 de marzo contra Alemania, Finlandia y los anfitriones por dos plazas para la cita continental que se celebrará en Hungría del 17 de mayo al 2 de junio. Más allá de poder estar o no en estas citas internacionales, para Óscar Marcos su presencia esta semana en la concentración con la selección en Alicante es otro paso en su formación y una nueva experiencia que se lleva a su mochila para seguir quemando etapas. El pasado año ya pudo participar con la Selección Española Sub 16 en el Torneo Internacional sub-16 Albir Garden, midiéndose a Irlanda, Noruega y Países Bajos.