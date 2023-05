Los padres de la jugadora infantil del Villalonga, el entrenador del Poio y ambos clubes lanzan un comunicado para zanjar la polémica

Por iniciativa de los padres de la portera infantil del Villalonga, los clubes, los propios padres de la futbolista y el entrenador del CFB Poio se reunieron el miércoles en las instalaciones del club celeste para mantener una reunión con el objetivo de lanzar un comunicado conjunto para "frear todo tipo de violencia verbal, física e machista no mundo do fútbol".

El entrenador del club pontevedrés pide disculpas por el comentario sexista que realizó durante el partido del pasado sábado hacia la portera infantil del equipo arousano. Reconoce y lamenta su error y agradece la oportunidad que le han brindado los padres de la menor de edad para disculparse. Todas las partes consideran que en los últimos días se vieron superados por los acontecimientos y por la gran repercusión mediática generada. Las directivas del Villalonga y CFB Poio han trabajado conjuntamente para rebajar la tensión y piden que "paren as hostilidades e as amenazas nas redes en todas as direccións".

La RFGF abre una investigación

El Comité de Competición y Disciplina de la Federación Gallega de Fútbol abre una investigación al respecto, ya que el colegiado del partido no recogió nada lo sucedido en el acta, concediendo un plazo de diez días al propio colegiado y a los dos clubes para que aporten toda la información al respecto. Una vez escuchadas a todas las partes tras este acto de oficio, la Federación decidirá si existe motivo para iniciar un expediente disciplinario.

Homenaje del Viajes InterRías FF

En las últimas horas la joven jugadora infantil del Villalonga está recibiendo muchas muestras públicas de apoyo. Entre ellas del Viajes InterRías, que el sábado en los prolegómenos del partido ante el Zaragoza rendirá homenaje a la jugadora, que realizará el saque de honor y recibirá algún regalo por parte del equipo local.