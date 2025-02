Paulo Couso: “Esta categoría es un lujo”

A punto de entrar en el último tercio de competición, el Arosa juvenil está en disposición de asegurarse un cuarto año consecutivo en la máxima categoría del fútbol español, la División de Honor. Su brillante victoria ante el Pontevedra le aupó a la octava plaza, con un margen de 9 puntos sobre la zona de descenso. El domingo por la mañana visita al Choco, antepenúltimo, en otro partido muy importante para sus intereses.



“El equipo trabaja duro cada semana y hay muy buen ambiente en el vestuario, todos son risas pero cuando hay que ponerse serio, lo hacemos”, explica el capitán Paulo Couso. “Creo que de momento vamos bien, podría estar mejor pero no nos podemos quejar. De todas formas aún no hay nada hecho”.



Paulo cree que vienen de hacer el mejor partido de la temporada en el derbi ante el Pontevedra. Un espaldarazo anímico para lo que resta. “Planteamos durante toda la semana el tipo de partido que nos esperaba y sabíamos que no podíamos fallar. Salió el plan a la perfección”. Tanto, que la victoria por 3-0 les permite ahora aventajar en 8 puntos y golaverage a los granates.



Los juveniles arlequinados tienen otra particular final el domingo en Santa Mariña. “Desde el lunes ya nos estamos preparando para que nos vuelvan a salir bien las cosas. Es otro partido que tenemos marcado en rojo en el calendario”.



Para el central vilaxoanés es su segundo año en la categoría. En el anterior, el Arosa tuvo que esperar hasta el último partido para lograr el objetivo, con cierto suspense. “Es una liga muy difícil. Si te despistas, en menos de un mes estás abajo”. Si algo aprendió el capitán es que “no se puede bajar la intensidad porque es muy competitiva, no puedes relajarte nunca”.



De los casi 400 equipos juveniles que hay en Galicia, sólo 8 están el grupo I de División de Honor, donde hay cinco canteras del fútbol profesional: Celta, Deportivo, Sporting de Gijón, Real Oviedo y Racing de Santander. “En esta categoría todo es un lujo. Dormir fuera de Galicia y levantarse al día siguiente para jugar contra este tipo de equipos en las instalaciones que tienen es una sensación única”.



La atención que despierta la liga y también la repercusión que tiene son aspectos que el capitán tampoco pasa por alto. “En el último partido había mucha gente en el Jiménez, da gusto jugar con ese ambiente”.



Paulo, al igual que otros jugadores como Sindo o Seijo, lleva desde niño en la cantera arlequinada, que por segundo año seguido ha sido reconocida como la mejor de Galicia de entre las no profesionales. El defensa ha visto desde dentro el crecimiento y despegue de la base. Cuya guinda es la consolidación en la élite nacional del fútbol juvenil. “Esto no tiene nada que ver con la División de Honor Cadete, es diferente. Espero que para el año otros chavales aquí puedan disfrutarlo”, ya que Paulo cumple edad y pasará a sénior, al igual que varios decsus compañeros del equipo de David López “Perú”.

Gael Pereira, con la Selección Gallega Sub 16

El Arosa cuenta con representación en las selecciones gallegas que disputan este fin de semana la fase plata del Campeonato de España Sub 14 y Sub 16 en casa. En la selección cadete figura el centrocampista Gael Pereira, además del portero caldense Lucas Eiriz, que dejó la cantera arlequinada hace un par de años para recalar en el Celta. Galicia Sub 16 que dirige el pobrense Rubén López, debuta este viernes a las 11.30 horas en el campo de Gallamonde, en Miño, ante Ceuta. En la Sub 14 milita Juan Villa (Cidade de Ribeira) e inicia la fase el sábado a las 9.30 horas ante La Rioja en el campo coruñes de la Torre.